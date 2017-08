Recambio celeste

Nuevo plantel, nuevo entrenador, nuevo formato, nueva cancha. Con una renovación total, Oberá Tenis Club (OTC) comenzó los trabajos de pretemporada con vistas a la Liga Argentina, ex TNA, cuyo inicio está previsto para el 1 de octubre. Será la décima participación consecutiva del Celeste en la segunda categoría del básquet argentino.

Por falta de una cancha adecuada en esta localidad, el equipo se movilizó hasta el polideportivo municipal de Leandro N. Alem, donde entrenarán las primeras semanas.

El lunes fueron de la partida los jugadores mayores Lucas Gornatti, Santiago Ludueña, Leonardo Ruiz Díaz y Fernando Calvi; los U23 Lisandro Gómez Quintero, Sergio Rupil y Mauricio Corzo y los juveniles Taiel Gómez Quintero y Gonzalo Santa Cruz.

Conocida la deserción del ala pivote Maximiliano Tabieres por cuestiones personales, aún resta la contratación de dos fichas mayores, que dependiendo de las posibilidades económicas, no se descartan dos extranjeros.

El entrenador Sebastián Torre llegó para reemplazar a Lucas Zurita y en el primer entrenamiento ya se notó la importancia que la da al trabajo con pelota.

A la espera de extranjeros

Sobre los puestos que restan, precisó “estamos evaluando jugar con dos extranjeros, que serían las plazas a cubrir. Analizamos las posibilidades en función a lo que necesitamos y recursos”.

Respecto al plantel de la temporada pasada, sólo continúan Ludueña y los hermanos Gómez Quintero, al tiempo que Gornatti regresó al club en el que militó tres temporadas y el obereño Ruiz Díaz tendrá la posibilidad de debutar en Liga Nacional.

A los 35 años, Gornatti se perfila como el jugador más experimentado de un plantel joven. El escolta está casado con una obereña, por lo que destacó la importancia de tener cerca a su familia.

En cuanto a los desafíos que se avecinan, explicó que “el entrenador me ofreció varios escenarios. A esta altura de mi carrera estoy para lo que me necesiten, potenciar a los jóvenes, tomar decisiones cuando corresponde, aportar mi experiencia y apoyo. No vengo a exigir nada, sólo a tratar de ser parte del equipo desde el día uno”.

Y agregó: “Creo que es un equipo digno, se pudo armar medianamente bien y con tiempo, que es lo importante. Es un lindo desafío, la expectativa es grande y esperamos que el equipo pueda tener identidad rápidamente. Debemos prepararnos mental y físicamente para dar a máximo”.

El cuerpo técnico se completa con los asistentes Matías Lugones y Matías Martinho, y el preparador físico Leandro Santa Andrea. La pretemporada se desarrollará por seis semanas, lapso en que pretenden disputar una serie de amistosos en Entre Ríos.

Fuente: Territoriodigital