Final: en la Ida Mojomi se hizo fuerte de local

Este domingo se jugó el partido de ida de la gran final del Torneo Apertura 2017 de la Liga Regional Obereña de Fútbol, entre Mojomi y Olimpia/San Antonio, donde el local logró un resultado favorable de 2 a 0, lo cual lo deja mejor parado para el próximo encuentro que se llevará a cabo el fin de semana que viene.

Las condiciones se dieron y todo estuvo listo para disputar los primeros 90 minutos entre estos dos finalistas. Los de Santa Rita se hicieron fuertes de local al vencer en duro partido al “rojo” de Oberá pero ahora les toca a ellos recibirlos en su casa con la obligación de vencer por tres goles de diferencias para evitar los penales.

En el Complejo Deportivo de Santa Rita, ante un gran marco de público, Mojomi salió decidido a ser el protagonista de la primera final. Los primeros 45 minutos fue todo para el local que a pura presión no dejaba que Olimpia/SA se hiciera del balón. Así llegó a la apertura del marcador, cuando a los 22´ apareció Matías Ortega quien con un remate cruzado logró batir al buen arquero Matías Salina y así encaminar a su equipo hacia la victoria. Mojomi tuvo su mejor momento en esta etapa, donde armó varias jugadas de riesgo pero no logro definir. En tanto, los de Alfredo Forster desperdiciaron su llegada más clara cuando Luciano Taborda tuvo el empate en sus pies pero no tuvo la suficiente puntería para complicar a Leonardo Cuevas.

En el complemento se despertó Olimpia/SA, y logró mejor manejo del balón. Esto abrió el partido para ambos, haciendo que el partido fuera aún más vibrante y parejo. La visita tuvo llegadas buscando a Nico Portillo, el más claro en el ataque. Mojomi apeló a la contra pero no se guardó nada. Brahian Díaz seguía generando peligro y Cristian Benítez dominaba el medio juego. Los equipos movieron sus bancos pero el desarrollo del juego siguió igual. En un último esfuerzo, Portillo llegó hasta el fondo y metió un centro rasante para que Yonathan Borges definiera, pero este no logró marcar. Y cuando faltaba un minuto para finalizar el tiempo regular, una pelota cruzada le quedó a Lucas Rodríguez Velázquez quien no titubeó y marcó el segundo gol de la tarde para desatar el festejo local. Ya no hubo tiempo para nada más, pero aún quedan otros 90 minutos para conocer al nuevo campeón del fútbol regional obereño.

Cuarta División: Racing y Ex Alumnos dejaron todo para la gran final

En el Juan Areco de Villa Stemberg, donde se llevó a cabo el partido de Ida de la final del Apertura 2017 de la LROF de la Cuarta División, Ex Alumnos 185 y Racing de Villa Svea empataron sin goles, dejando un final abierto para el partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

Los juveniles del “Exa” y de la “Academia” no se sacaron diferencias y aunque generaron varias chances de gol, no lograron definir. De esta manera, queda todo para el próximo domingo, cuando Racing reciba en su cancha a Ex Alumnos 185.

