Hoy asume la nueva defensa de Victoria Aguirre

Roxana Rivas y Eduardo Paredes serán a partir de ahora los abogados que representen a la joven sobreviviente de violencia de género que está presa desde enero del 2015. Esta semana se conoció el rechazo de las inhibiciones del Tribunal y del pedido de excarcelación extraordinaria que presentó la anterior defensa. “No hay motivos legales ni fácticos para que Victoria siga detenida”, advirtieron los profesionales.

Tras conocerse el rechazo del pedido de excarcelación extraordinaria y de las inhibiciones del Tribunal, la nueva defensa de Victoria Aguirre, que asume formalmente este jueves espera que a la mayor brevedad se resuelva la continuidad del debate oral o en su defecto se arbitren los medios necesarios para que la joven pueda esperar en libertad se reanude este proceso.

Eduardo Paredes y Roxana Rivas destacaron además que la continuidad de la prisión preventiva de Victoria solo se explica por la condición social de la joven. “Este mismo tribunal tiene excarcelado a Willy Ríos, hijo del intendente Juan Carlos Ríos, condenado a 18 años de prisión por el femicidio de Silvia Andrea González, quien está en libertad esperando se confirme la condena y le niega la libertad a Victoria porque aduce que vivimos en zona de frontera, que se puede fugar y además habla de la calificación del delito que se le imputa, es un absurdo” remarcaron desde la nueva defensa.

Los profesionales sembraron dudas sobre la toda la instrucción de esta causa. “Todo el caso se construyó desde una mirada criminalizante de género y de clase. Comenzaron imputando el delito más grave, homicidio agravado, y después no investigaron nada más, no se ocuparon de averiguar cómo, cuándo, y por qué murió Selene. No está descripto el hecho”.

“Lo primero que deberían contestar es por qué la médica que recibe a Victoria y a Selene el 29 de enero ve un homicidio agravado, eso no aparece, no se describe con la seriedad que necesita una imputación que pretende encarcelar por 35 años a una madre, cuya biografía no aporta ningún indicio de maltrato, es más los cuidados de esta joven le garantizaron una sobrevida a Selene extraordinaria teniendo en cuenta la patología que tenía”, apuntaron.

Los abogados coincidieron con las organizaciones que integran la mesa por la absolución de Victoria Aguirre, que ella está presa por mujer y por pobre. Destacaron además que en todo el expediente nunca se tomó nota del testimonio de Victoria, donde con claridad, con coherencia se describe la situación de violencia de género de la fueron víctimas ella y su pequeña hija.

“Los operadores judiciales, los trabajadores del sistema de salud deben estar preparados para valorar un testimonio como el de Victoria, es inconcebible que ante el relato de lo que vivió no puedan preguntarse, no puedan indagar sobre la violencia que vivió”, advierten.

El último que la vio con vida es Lovera.

Si bien los defensores recién podrán tomar contacto directo y en profundidad del expediente desde hoy, los datos aportados por el Dr. Bondar y el análisis que este hizo de las pruebas que están acreditadas, Rolando Lovera fue la última persona que vio con vida a Selene. “Sería muy importante que él diga qué paso con la niña, porque Victoria cuenta que perdió contacto visual con su hija la madrugada del 29 de enero, cuando se quedó dormida, despertó en medio de empujones cuando Lovera le entregó a la niña envuelta en un frazada. Victoria de dio cuenta minutos después que Selene no respiraba, intentó reanimarla y le suplicó a Lovera que la llevara al hospital, su concubino solo accedió cuando ella se comprometió que diría que la nena estaba en ese estado porque se había caído”, destacaron.

Tanto Paredes como Rivas advirtieron que la fiscalía debe tener pruebas concretas de una imputación gravísima como la que pesa sobre Victoria. “Por lo que hemos escuchado, por lo que han manifestado hasta ahora desde la fiscalía y tenemos conocimiento a través de la anterior defensa, de los amicus presentados por el Consejo Genera Nacional de la Mujeres y la Asociación Pensamiento Penal es insostenible una imputación de homicidio agravado, no está descrito el hecho, hay un sinfín de valoraciones subjetivas, prejuiciosas de clase y de género pero que nada aportan para dilucidar qué paso realmente con Selene”.

Juicio Justo.

Esta nueva defensa buscará se respeten todas las garantías del debido proceso, se valore el testimonio de Victoria desde una perspectiva de género y que se despejen todas las dudas sobre cómo, cuándo y por qué murió Selene. “Cuando decimos que queremos justicia para Selene estamos diciendo eso, queremos un proceso judicial que conteste las preguntas básicas, que brinde certezas sobre quién, cómo, cuando, por qué murió Selene”.

También apuntaron a la “necesidad de resguardar la intimidad de la víctima y de toda su familia, no pueden difundirse fotos de la niña con la impunidad con la que algunos lo están haciendo, ni difamar a una familia que durante la vida de Selene hizo el mayor esfuerzo para que pudiera tener una calidad de vida aún por encima de las propias posibilidades que su condición de pobreza les permitía”.

