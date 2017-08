Richard Silva ganó su partido más difícil

El reconocido jugador de fútbol, Richard Silva, compartió con la RD, Radio Deportiva, la buena noticia. Esta mañana, el profesional que lo atiende luego de evaluar nuevos estudios le informó que se había curado del cáncer que sufría. “Es un día muy feliz para mí y mi familia” manifestó y relató “ayer me hice unos estudios que me pidió el médico, terminé esta mañana y gracias a Dios el doctor me dijo que la enfermedad se ha ido. Puedo decir que me curé de un cáncer, estoy feliz y quiero comunicar a toda la comunidad”.

Richard no pudo evitar emocionar con expresiones de agradecimiento que según dijo serán eternos. “Muchos estuvieron preocupados, quiero agradecer a todos. A mis viejos que la pelearon al lado mío, a mi novia Noelia de fierro, peléandola llevándome de la mano, a mi hermano, a la familia. También a Manuel Dutto y Tato Ortega, por la movida en el Complejo, Rafa Bidá, los chicos de la Escuela del CAO, así tanta gente, no quiero olvidarme de nadie. Al Club Mitre de Pdas, Guaraní, Brown, Racing Ex Alumnos 185, a todos los clubes en realidad. Es inmenso el agradecimiento que tengo que hacer. A Lucas Vargas, mi hermano de la vida. Fue tanta la gente dándome fuerza, rezando por mí, que voy a estar eternamente agradecido, nunca estuve solo, siempre me sentí acompañado” expresó el jugador.

Richard Silva agregó que era la noticia más esperada y que a pesar de la fe inquebrantable, no pensó tenerla tan pronto. “Puedo decir que esta lucha se ha terminado, por suerte puedo decir que la enfermedad se terminó. La noticia más esperada”.

El 8 de octubre del 2016, una intervención quirúrgica determinó el diagnóstico. “Después me sentí bien, incluso entrené y jugué con Atlético Oberá el Federal, pero la recaída me enfrentó con la realidad y tuve que encarar un duro tratamiento, por suerte hoy parece un mal sueño” subrayó. Por último reflexionó “me hizo darme cuenta de tantas cosas que habitualmente uno no tiene en cuenta. Quiero agradecer a cada una de las personas, tomarme el tiempo para agradecer a cada uno” y confesó que “lo primero que le pregunté al médico fue si podía volver a jugar al fútbol y me dijo que puedo empezar mi vida normal pero con calma”.

El querido jugador de fútbol que generó diferentes movidas solidarias seguirá con controles periódicos, pero con la certeza de que el partido más difícil ya lo ha ganado.

Artículo visitado 30 veces, 2 visitas hoy