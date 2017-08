Lucas Zurita dirigirá en Chile

Lucas Zurita fue confirmado como entrenador del equipo profesional del Club Deportivo Aba Ancud, para la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional Chilena. Así, luego de la polémica decisión de la dirigencia del Oberá Tenis Club, incumpliendo un acuerdo de palabra, de concluir con los servicios del Técnico, la carrera deportiva lleva a Zurita al país trasandino donde sucederá a otro ex “Celeste” Jose Luis Pisani.

A través de un comunicado la Comisión Directiva de la entidad, informó a socios, simpatizantes y comunidad de Ancud, ciudad chilena, ubicada en la Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, la nueva contratación.

El comunicado expresa: “El Club Deportivo ABA ANCUD quiere comunicar a nuestros socios, aficionados y comunidad en general la contratación del nuevo entrenador para la temporada LNB 2017/2018, el Sr. Lucas Zurita (Buenos Aires, Argentina) quien se integrara a los trabajos el día 1 de septiembre. Lucas Zurita, recorrió cada escalón de una carrera que aún tiene peldaños en ascenso. Se inició como monitor a los 15 años, dirigiendo a un equipo de mini-básquet, por lo que fue subiendo categorías y nunca se detuvo hasta su arribo a Lanús de la mano de Álvaro Castiñeira y después con Silvio Santander en Liga Nacional Argentina como asistente Técnico. El año 2011 arriba al club Oberá Tenis Club donde ejerce como asistente técnico durante 3 temporadas y a partir del año 2014 como entrenador principal cargo que ejerciera hasta la temporada 2016/2017”.

La novedad, fue confirmada luego por el propio entrenador. “Cerré contrato para dirigir esta temporada la Liga Nacional Chilena. Llegamos a un acuerdo y en los primeros días de Septiembre voy a estar en Ancud para comenzar con la preparación. El torneo arranca el sábado 30 de Septiembre” señaló Lucas Zurita. Por otro lado anticipó que se encuentra abocado a pleno a la tarea previa “estamos trabajando con la dirigencia y cuerpo técnico en el armado del plantel. La temporada pasada el equipo se quedó a un paso de la final y esta temporada los dirigentes tienen como objetivo ganar la Liga. Siempre me tocó tener que armar equipos donde el presupuesto era escaso y esta vez los objetivos son muy diferentes por lo que genera un desafío importante tener que armar un plantel para pelear el campeonato en una Liga que de a poco iré conociendo” subrayó.

Para el reconocido entrenador, identificado con la entidad obereña, “será una experiencia nueva, tanto de vida como laboral, por lo que viajo con muchas expectativas. Me hablaron muy bien de la Ciudad, de la dirigencia. Además me contaron y he podido ver el fanatismo del público que sin dudas será una parte fundamental durante la etapa de competencia” concluyó.

Trayectoria:

2008/09 – 2009/10 – 2010/11 Liga Nacional – Asistente Técnico Club A. Lanús

2011/12 – 2012/13 – 2013/14 Torneo Nacional de Ascenso Argentina (TNA)– Asistente Técnico Oberá Tenis Club

2013 al 2016 – Selección de la Provincia de Misiones – Entrenador Divisiones Formativas

2014/15 – Torneo Nacional de Ascenso Argentina (TNA)– Entrenador Principal Oberá Tenis Club

2016 – Selección de la Provincia de Misiones – Entrenador Principal Primera División

2015/16 – 2016/17 – Torneo Nacional de Ascenso Argentina (TNA) – Entrenador Principal Oberá Tenis Club.

El CD ABA Ancud además informa que Junto con la llegada de Lucas Zurita como entrenador principal se suma al Asistente técnico Sr. Facundo Murias (Junin, Argentina) quien proviene del Club La Unión (Colon) del Torneo Nacional de Ascenso Argentina (TNA).

