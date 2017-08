Intendente de Oberá. “Los que no trabajaron por el proyecto misionerista deberán hacerse cargo”

El jefe comunal de Oberá, Carlos Fernández hizo un análisis de las ultimas elecciones PASO en esta ciudad, donde el Frente Renovador, fuerza política a la que pertenece- terminó con un virtual empate técnico con Cambiemos. Destacó la participación de la gente, “aunque ha habido escasa movilidad con campaña austera. Las ultimas dos semanas recien ha habido movimiento territorial, mucha gente no sabía a quien votar, la información publica no ha sido buena, la cuestión nacional fué la que primó”, sostuvo Fernandez.

Mencionó que en el análisis simple y sencillo que hace, “desde el punto de vista político, no lo tomo como que están analizando la función del Intendente. Yo recorrí las escuelas ayer y hablé con la gente siempre en tono cordial, recibiendo incluso pedidos, no sentí que fuera un voto contra mi persona. Aquí se trabajó en equipo, los que no han aparecido y no trabajaron por el proyecto misionerista deberán hacerse cargo”, precisó agregando además que “el Ministro de Salud Publica, Walter Villalba, quien ofició de coordinador de campaña ha visto quienes se han movido y quienes han trabajado. Desde nuestra agrupacion estamos muy tranquilos”, mencionó.

Aclaró que “si comparamos con octubre, creo será diferente, porque vamos a tener que trabajar cada agrupación por separado porque se elegirá además el defensor del pueblo, aunque mucha gente aun no sabe qué es y debemos contarlo”, explicó.

Licencia

Respecto a un pedido de licencia que entró al Concejo la semana anterior dijo que “he pedido hace varios dias la licencia porque tengo un compromiso fliar. Mi hija vive en Francia y contrae matrimonio, por eso pedi 10 dias hábiles, no podré acompañar el inicio de la Fiesta del Inmigrante pero ya enviamos al Concejo el pedido de uso de licencia, y creo que será sencillo porque el dia 18 ya estaré de vuelta. El concejo decide si el Presidente se hace cargo o deja al Secretario coordinador”, remarcó.

Policia Federal en Obera

Hizo referencia además a la posibilidad de que la Policia Federal instale una delegación en Oberá. “Hay un pedido de Nación a la jefatura de región en Posadas de instalar una sede en el interior. Tuvimos un contacto porque ven útil instalarse aqui y yo manifesté personalmente que nos gustaría se asienten en Oberá y que no se vayan a otro lugar. Igualmente, esto hay que trabajarlo con el Ministerio de Gobierno y el Concejo deliberante”, expresó el jefe comunal obereño.

