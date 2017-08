Agricultura Familiar realizará una feria de semillas en el Parque de las Naciones

Marta Ferreira, Secretaria de Agricultura Familiar de la Provincia dialogó con el Aire de la mañana de FM El Aire de Integración sobre una Feria de Semillas que se realizará el 17 de agosto de 8 a 14hs en el Parque de las Naciones. En la oportunidad los colonos que están trabajando hace algunos años con este programa van a traer sus semillas, brotes y ramas para el intercambio con otros productores.

Ferreira dijo que ya se realizaron otras ferias en la Provincia, “La primera se hizo en Wanda, la segunda en Puerto Rico y ahora en Oberá. Este es el producto de un trabajo articulado entre el INTA, Agricultura Familiar de la Nación y también de Provincia, municipios y organizaciones de productores”.

La Secretaria de Agricultura Familiar, señaló además que las experiencias anteriores fueron muy enriquecedoras, “La idea es instalar por un lado esta temática en la sociedad y trabajar con los agricultores. Sobre todo, pensando en que, si nosotros no logramos producir semillas y generar conciencia de recuperar las tradiciones de guardar semilla para la próxima siembra, no vamos a lograr lo que anhelamos que es la soberanía alimentaria. Más teniendo en cuenta el contexto mundial a la hora de comprar semillas, por los precios, por el monopolio y por la ley de semillas que todavía anda dando vueltas en nuestro país y que no se terminó de aprobar y que está siempre siendo modificado el borrador. Por eso esta estrategia de trabajo en nuestro territorio para que tengamos este recurso tan importante para la producción de alimentos”.

Adelantando la presencia de Agricultura Familiar en la 38° Fiesta Nacional del Inmigrante, Marta Ferreira manifestó que en los próximos días se realizará una conferencia de prensa para contar exactamente como intervendrán, “Detrás del escenario mayor del Parque se dará por primera vez la AGROFAMIS de Agricultura Familiar de Misiones en un predio de casi 2 hectáreas. Es muy buen momento y muy buena la iniciativa de la Federación de Colectividades que nos invitó a participar. La Fiesta no estaba teniendo un espacio que atraiga a los colonos de los alrededores de Oberá y de toda la provincia”, indicó la Secretaria de Agricultura Familiar.

