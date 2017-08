Juegos Deportivos Misioneros Atletismo adaptado, etapa zonal

Los Juegos Deportivos Misioneros tuvieron su etapa zonal, tanto en atletismo adaptado, como en convencional y básquet. Miles de chicos estuvieron en el Ian Barney realizando alguna actividad deportiva.

La jornada de inclusión deportiva se desarrolló en el Complejo Polideportivo Ian Barney. Participaron el CENEMI, Escuela Especial N° 2 Oberá, Fundación Aprendiendo a Ser, Escuela Especial de Villa Bonita N°31, Escuela Especial de Panambí N° 58, Centro Atletismo Adaptado Oberá.

Las categorías que participaron fueron: Sub 14, Sub 16, Sub 18 y mayores. Los chicos compiten en distintas disciplinas entre ellas, lanzamiento Bala, Salto en largo, 80mts, 150 más y 1500.

Esta jornada deportiva de Atletismo Adaptado, están divididos en 4 discapacidades; Motores, Ciegos, PC (parálisis cerebral) e Intelectuales.

Todas las actividades que se realizaron en el Complejo Polideportivo de Oberá fueron coordinados y Supervisado por la Dirección de Deportes de nuestra ciudad.

En básquet, los ganadores fueron sub 14 3vs3: AEMO; Sub 15 5vs5: AEMO; Sub 16 3vs3 Campo Viera y Sub 17 AEMO.

La etapa provincial, sería el próximo 24 de agosto en Oberá nuevamente.

Felicitamos a todos los jóvenes deportistas que participan de cada una de las actividades, inclusive en más de una disciplina.

