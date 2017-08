Aguirre prescindió de Bondar y hoy podría definirse su excarcelación

El abogado Roberto Bondar ya no representa los intereses legales de Victoria Aguirre, acusada por la muerte de su hija Selene Aylén Aguirre (2). Según pudo saber El Territorio en base a sus fuentes, la decisión la tomó la propia Victoria considerando varias cuestiones y fue aceptada por su familia.

El primer debate oral y público por el fallecimiento de la niña se vio interrumpido el 4 de julio debido a varios planteos recusatorios de Bondar. Aguirre considera que había animosidad contra el letrado obereño, que las actuaciones de la Justicia giraban en torno a su relación con el Tribunal y que eso estaba perjudicando a su defensa.

Los nuevos defensores designados para reemplazarlo son Eduardo Paredes y Roxana Rivas. Esta última es militante de los colectivos de género y fue quien pidió la excarcelación de Victoria por exceso de prisión preventiva, ya que lleva presa sin condena más de dos años.

La cercanía de la acusada con Paredes y Rivas, quienes además viven en Posadas, facilitaría el contacto con ella y fue otro de los motivos que tuvieron peso en la decisión de Aguirre. En la jornada de hoy se presentará formalmente la designación en el Tribunal Penal de Oberá.

Concretada esta formalidad y a la espera de definiciones del Superior Tribunal de Justicia, la nueva defensa de Aguirre deberá afrontar el juicio desde cero, algo que podría considerarse favorable a la hora de establecer una estrategia. Buscarán la absolución de Aguirre y que se considere al homicidio de la pequeña como un femicidio vinculado.

Se definiría la excarcelación

Tras el rechazo de la inhibición de la fiscal Estela Salguero, se aguarda que hoy el tribunal especial se expida respecto de los pedidos de excarcelación interpuestos por las defensas de Victoria Aguirre (24) y su ex concubino Rolando Lovera (33), el otro acusado. Se trata del último dictamen que estaría a cargo de los jueces subrogantes, luego del rechazo de la inhibición de los integrantes del Tribunal Penal Uno.

Dicha determinación generó un conflicto de competencia entre el tribunal especial y los jueces naturales de la causa; la cuestión de fondo deberá ser resuelta por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), órgano que decidirá si el nuevo juicio estará a cargo de los mismos magistrados que participaron del primer debate o si serán reemplazados. En tanto, el rechazo de la inhibición de la fiscal opera de manera directa al no existir un conflicto entre tribunales.

En primera instancia, Salguero fue recusada por el abogado Roberto Bondar por supuesta parcialidad, lo que fue denegado por los jueces subrogantes; pero luego se inhibió por violencia moral, ya que fue objeto de agravios con afiches que la tildaron de misógina y machista.

En tanto, notificada de su continuidad, ya habría emitido su dictamen sobre la excarcelación, aunque habría que esperar hasta hoy para confirmar su postura y la del tribunal especial. Aguirre está acusada de “homicidio calificado por ser cometido contra su descendiente”, mientras que a Lovera se le imputa el delito de “homicidio simple”.

Recursos rechazados

Vale recordar que el pedido de hábeas corpus a favor de Aguirre fue rechazado el miércoles por improcedente. Hasta aquí, todos los recursos presentados por la defensa fueron rechazados.

“Esto comenzó con una recusación, siguió con una inhibición y ahora están los planteos de excarcelaciones. Somos un tribunal que se formó con jueces subrogantes que sólo teníamos que definir las primeras cuestiones, pero ahora se está dilatando bastante en función a tantas incidencias que se fueron planteando. Evidentemente, cuanto más planteos se hacen, más se demora”, reconoció el camarista Jorge Villalba.

Sobre la presunta parcialidad de los integrantes del Tribunal Penal denunciada por el ahora ex defensor Bondar, precisó que “lo que analizamos no demuestra un adelantamiento de posturas”.

“Es más, han sido muy claros en que ni siquiera conocen a las partes ni tuvieron relación con ellos, por lo que no pueden estar beneficiando a uno para perjudicar a otro. Por eso no encontramos elementos para cuestionar la imparcialidad en este caso”, subrayó Villalba. De todas formas, al tribunal especial sólo le restaría resolver los pedidos de excarcelación, tras lo cual habrá que aguardar la decisión del STJ sobre la continuidad o no del Tribunal Penal.

En consecuencia, si el máximo órgano respalda a los citados el nuevo debate oral estaría a cargo de los mismos jueces y podría desarrollarse este mismo año; de lo contrario, habría que conformar un nuevo Tribunal Penal, lo que alargaría los plazos.

La Cámara de Apelaciones analiza su situación

OBERÁ (CORRESPONSALÍA). La Cámara de Apelaciones de lo Penal de Posadas analiza el apercibimiento que recibió el abogado Roberto Bondar por parte del juez de Instrucción Dos, Horacio Alarcón, luego de que el citado letrado utilizara términos denigrantes hacia una menor de 11 años.

Tras ser notificado de la sanción, Bondar apeló la medida, que fue girada a la Cámara. Posteriormente, si queda firme, sería remitida al Colegio Abogados, tal como expresa la resolución del apercibimiento fechada el 31 de mayo pasado.

Tal como publicó este medio, el profesional obereño insultó a una criatura que habría sido entregada por sus propios padres a un sexagenario que la sometió sexualmente a cambio de dinero y mercadería.

Los tres implicados fueron detenidos en abril pasado bajo los cargos de “promoción y facilitación de la corrupción de menores doblemente agravado con acceso carnal y amenazas”. En tanto, la menor quedó en custodia de una hermana mayor.

En el marco de la causa, el 15 de mayo Bondar presentó un escrito ante el Juzgado de Instrucción Dos solicitando la falta de mérito y utilizando términos injuriantes hacia la nena que habría sido víctima de los abusos.

Según el magistrado que entiende en la causa, en la petición de falta de mérito “a mi entender descalifica a la menor L.M.L. en dos oportunidades. En el primer término tildándola de “basura e inmundicia humana”; y en un párrafo posterior de “mugre”, hecho éste que a mi criterio configura un desempeño profesional moralmente reprochable del letrado referido y susceptible de sanción en los términos del Artículo 57 del R.P.P.J. de la provincia de Misiones”.

Asimismo, solicitó “apercibir a dicho profesional a que de aquí en adelante se abstenga de presentar por ante este juzgado escritos con improperios de tal tenor, como así también informar de la presente situación al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones a los fines que estime corresponder, ya que dicha falta transgrediría lo dispuesto por en el Artículo 19 del Código de Ética de Abogados de la Provincia”.

Artículo visitado 26 veces, 26 visitas hoy