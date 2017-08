Defensor del Pueblo: muchos candidatos para un solo lugar

En Oberá, se elegirá Defensor del Pueblo el 22 de octubre con las elecciones generales legislativas. Las voces han sido muchas en cuanto a su puesta en marcha, acerca de quién debería ocupar el cargo y cuando se pondría en funciones, más allá de especificaciones sobre su remuneración y lugar de funcionamiento. La convocatoria ya está hecha por el propio Ejecutivo municipal y a juzgar por las opiniones de los consultados, hay mayoría en que debería comenzar a trabajar a principios del 2018 y que candidatos…hay muchos.

De acuerdo al artículo 183º de la Carta orgánica municipal: “Compete al Defensor del Pueblo proteger los derechos e intereses públicos de los habitantes del Municipio, frente a los actos, hechos u omisiones del Gobierno Municipal o empresas de servicios públicos, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones. Tiene a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por personas o grupos en forma individual, especialmente la protección de los habitantes de Oberá contra medidas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que impacten negativamente sobre los vecinos, en el patrimonio, la cultura, la calidad de vida, el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales”

A efectos de conocer posturas y avanzar en la implementación de la convocatoria, reunimos opiniones de los ediles que representan a diferentes espacios políticos:

PJ: “Analizamos acuerdos”

Desde el sector del PJ, Alejandro “Toto” Etcheberger indicó que “Es importante contar con el defensor del pueblo, desde el PJ estamos analizando las distintas propuestas para ver a quien vamos a impulsar, que sea el mas representativo. El PJ cerró acuerdo con el FR, con otros 14 partidos, y asi trabajaríamos para el defensor del pueblo, lo que no quita que propongamos nuestro candidato a defensor del pueblo”.

Igualmente, agregó que “se verá luego los acuerdos electorales al que podamos llegar” Mencionando además que no debería esperarse hasta fines del 2018 para que entre en funciones, como lo había propuesto el Intendente.

Cambiemos: “No tiene que ser oficialista”

Por su parte el Concejal del Pro, Horacio Loreiro, coincidió en que “es un tema muy importante, no se debe tomar a la ligera, porque hay que regularlo, definir función específica, si debe ser full-time, dónde funcionaría, entre otros temas. Nos parece muy importante, nosotros como ya Cambiemos tenemos candidatos que nos parecen idóneos” señaló.

Resaltando que será algo nuevo para la ciudad, Loreiro manifestó que “creemos que debe ser alguien independiente de todo partido político. Muy sano para la democracia tenerlo, después iremos corrigiendo mejorando con el tiempo. No me parece lógico que pertenezca al partido oficialista”.

Horacio Loreiro aseguró que tienen varios nombres para propulsar. “Hay mucha gente que ya se acercó para ofrecerse, hay personas preparadas para cumplir la función. En los próximos días tendremos los nombres de candidato titular y suplente”. Sobre la puesta en funcionamiento de la defensoría argumentó “en Oberá no tenemos un presupuesto muy holgado, pero debemos empezar y entre todos ayudar a que la tarea sea de la mejor manera posible. Una vez que se elige no debería pasar más de dos o tres meses para que asuma. No tiene sentido elegirlo ahora para que entre en función el año próximo. No incide tanto en el tema presupuesto, se puede acomodar para que empiece sus funciones en lo inmediato. Va a ser muy importante tenerlo” indicó.

Renovadores con varias posturas

De su lado, el edil Hector Antunez Proeza, representante del bloque “Todos por nuestra ciudad” indicó que “Hay que elegirlos no en la misma elección del intendente lo que hace que no venga colgado de una elección oficial local. De todas formas, se analiza que cada sector político presente su candidato”.

Sostuvo que “ya estamos trabajando y creemos que tendremos nuestro representante, que se podrá consensuar o no con otros sublemas, pero será nuestro candidato. Hay muchos que no tienen representatividad en el concejo y podríamos sumarnos y aunar criterios para proponer un candidato a Defensor del Pueblo. Hablamos de un defensor del pueblo que controle y vele por el pueblo, defendiendo sus derechos vulnerados, eso es muy importante”, explicó.

Precisó que “debe estar alejado de la política partidaria, pero impulsado por un sector político.

En cuanto a su puesta en funciones, también coincidió con otros ediles que debería ser inmediata y no esperar hasta fines del 2018 como lo expuso el jefe comunal.

El Bloque del Frente Renovador que integran Abel Aguszesko y Raul Zabala, representa en la actualidad al espacio que responde a Daniel Belher, ex candidato a intendente y ex funcionario municipal, actualmente parte del gobierno provincial. Sobre la creación de la defensoría del pueblo Aguszesko expresó “este es un año en el que sí se puede llamar a elección del Defensor del Pueblo, económicamente conviene, me parece bien porque está establecido por Carta Orgánica y debemos ponerlo en marcha. Esta es una buena oportunidad. Como espacio político vamos a impulsar un candidato, todavía no tenemos los nombres, pero estamos trabajando en eso. Apenas concluyan las PASO nos vamos a abocar a ese tema” afirmó.

Si bien no están definidas posturas y número de candidatos por sector político, el edil anticipó que “la idea es que la Renovación no tenga más de dos o tres candidatos, igualmente no se va a discriminar a nadie. Pero para no generar confusión en la gente no deberían ser muchos, es experiencia nueva para todos”.

También opinó sobre la propuesta del ejecutivo de que el electo Defensor del Pueblo entre en funciones recién en el 2018. “Particularmente vamos a propulsar que apenas se elija tome posesión del cargo, como se hace con otros cargos electivos. El periodo que tiene el defensor es de cuatro años, así que debe empezar ni bien sea electo” subrayó.

La concejal Paula Reynoso, del bloque “Renovadores para adelante”, adelantó que en los próximos días estarán trabajando desde su sector político en delinear un nombre que sea candidato a Defensor del Pueblo. “Este es un tema que ya está en boca de todos mediante el llamamiento que hizo el intendente. Seguramente nosotros vamos a impulsar la candidatura de un defensor o defensora, no nos olvidemos que hay muchas mujeres con mucha capacidad que pueden ser candidatas. Desde el bloque creemos que es una herramienta más para mejorar la calidad de gobierno de nuestra ciudad, así que ojalá que podamos elegir y que los candidatos tengan las características que tiene que tener un defensor del pueblo, no solo lo que dicta la Carta Orgánica, sino que esté al servicio de la comunidad”.

Además, la concejal aclaró que aún resta reglamentar cuestiones relacionadas al funcionamiento del defensor del pueblo, “Eso lo estamos trabajando con los asesores legales de tal manera que esté todo fijado, como ser su remuneración, la estructura que hay que montarle y por eso debe estar dentro del presupuesto. Por eso también si van bien las cuentas al día y se salde todo en el Municipio, seguramente cuanto antes se ponga en funciones el defensor del pueblo sería lo mejor”.

Finalmente, el Presidente del Concejo Deliberante de Oberá Ariel Chaves, aclaró que en principio desde el legislativo deberán abocarse a la tarea de reglamentar algunas cuestiones sobre la figura del Defensor del Pueblo que este año deberá elegirse a partir de la convocatoria del Intendente Carlos Fernández. Al respecto Chaves dijo “la Carta Orgánica es clara, se tiene que llamar a elecciones, hay un proyecto que está ingresando a Comisiones del Concejo y con respecto a eso tenemos que analizarlo y haremos, al menos de mi parte, algunas observaciones para que eso salga lo más claro posible y como debe ser”.

Chaves expresó que tendrán que profundizar sobre el tema, ya que es fundamental y muy relevante para la comunidad, “Los Concejales hemos tenido una reunión con el Intendente, ahí nos anticipó que por una cuestión de presupuesto pretende que el Defensor del pueblo asuma en noviembre o diciembre del próximo año porque eso no estaba presupuestado. Algunos Concejales y yo entendemos que no debe ser así, porque no puede pasar un año desde su elección para que asuma sus funciones el Defensor del Pueblo. A mi parecer, a más tardar en febrero o marzo debería asumir sus funciones. Esta figura no es nueva, no se desconocía así que con las previsiones del caso se tendrá que poner en funciones, que es lo que merece la población de la ciudad de Oberá”.

Además, el Presidente del Deliberante obereño declaró que tiene dos o tres personas que podrían ser candidatos y que le gustaría impulsar alguno, “yo creo que, por suerte, hay personas muy preparadas para asumir ese cargo de defensor del pueblo. Con una personalidad independiente, no a favor o mirando algún sector político. Con la suficiente responsabilidad de tener un pensamiento independiente y mirando las necesidades del vecino de la ciudad de Oberá. Me gustaría impulsar algún representante entre los candidatos a Defensor del Pueblo, es algo que lo estamos analizando con el grupo político que me acompaña”.

