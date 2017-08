COMUNICADO DE PRENSA: Club Atlético Oberá

“El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca rendirse”“El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca rendirse”La frase expresa la actitud con la que el Club Atlético Oberá procesa los acontecimientos que son de público conocimiento, y que nos llevaron en cuestión de horas, de la alegría a la desazón.A través de este medio, pedimos disculpas a nuestros socios y simpatizantes y asumimos la plena responsabilidad de nuestra actuación. Respetamos la decisión del ente rector del fútbol obereño, pero nos manifestamos en absoluta disconformidad pues no refleja lo que pasó en el campo de juego, porque es en la cancha donde los que amamos el fútbol, definimos los partidos. Hoy, más que nunca, el espíritu de unidad decanista, los “huevos” de nuestros jugadores, la pasión de los hinchas, el compromiso de dirigentes, la impronta de quienes protagonizaron nuestros 86 años de historia institucional, la buena fe de nuestros actos, la constancia y galardones de nuestro futbol femenino, el trabajo y compromiso de las familias en el cada vez más fuerte fútbol infantil del Deca, son valores que señalan el camino por donde vamos a seguir transitando.El Decano, en su rico historial, enorgullece al deporte obereño por sus innumerables conquistas y logros deportivos. El temple, el carácter y la entrega que nacen de la pasión por nuestros colores, siguen intactos.Hoy, como ayer, como siempre, como somos pero más fuertes y más unidos, saldremos a la cancha a darlo todo. Oberá, 11 de agosto de 2017.-

