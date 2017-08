Oberá será este viernes sede local y zonal de Juegos Evita de atletismo adaptado

Mañana, viernes 11 de agosto, el Complejo Polideportivo Municipal “Ian Barney” de la cuidad de Oberá será sede local y zonal de Juegos Evita Comunitarios de Atletismo Adaptado .

La competencia que comenzará a partir de las 8:00 y se extenderá hasta el mediodía, contará con la participación de más de 50 atletas oriundos de toda la denominada Zona II que abarca Oberá Panambí, Campo Viera, Campo Ramón y Leandro N. Alem.

Incluirán una nueva categoría

La novedad de este año será que, además de que compitan los atletas que están dentro de las categorías Sub 14. Sub 16, sub 18, buscado ampliar la participación se ha decidido incorporar la categoría de Mayores para que nadie se quede afuera de los juegos.

Habrá pruebas de pista y pruebas de campo

Las pruebas en pista serán de 80, 150 y 200 metros para las categorías Sub 14. Sub 16, mientras que en el caso de los competidores categoría Sub 18 que correrán los 1500 metros. Dentro de las denominadas pruebas de campo los atletas demostrarán sus habilidades en lanzamiento de bala y salto en largo. Los tres mejores de cada disciplina, avanzarán a la Final Provincial, que también será en Oberá en el mes de septiembre.

Por otra parte, vcon el objetivo de recaudar fondos para poder viajar al Campeonato Nacional de Atletismo Adaptado que se realizará este año en Pergamino, Provincia de Buenos Aires, los chicos, integrantes del equipo de Atletismo adaptado de la ciudad de Oberá venderán una porciones de locro para el próximo 20 de agosto. El valor de la porción el de $50 pesos y se podrá retirar el domingo 20 de agosto en la Casa N°96, ubicada en el barrio Oberá 6 de nuestra cuidad, a partir de las 11:30 hasta las 13:00. Agradecemos su colaboración.

