El STJ resolvería la inhibición del Tribunal Penal por el caso Selene

El tribunal especial conformado para resolver la continuidad de los magistrados que iniciaron el juicio por el homicidio de la pequeña Selene Aylén Aguirre rechazaría la inhibición planteada y giraría las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia (STJ), órgano que definiría la cuestión de fondo.

Si bien hasta ayer las partes no habían sido notificadas al respecto, fuentes del caso reconocieron que existiría consenso entre los integrantes de la Cámara de Apelaciones para avalar las actuaciones del Tribunal Penal Uno en el marco del debate oral y público que fue anulado por la recusación planteada por la defensa de Victoria Aguirre (24).

Por ello y atento a la complejidad de la causa, el máximo órgano judicial de la provincia tendría la responsabilidad de resolver si acepta o no la inhibición de los magistrados Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero.

En consecuencia, si el STJ respalda a los citados el nuevo debate oral estaría a cargo de los mismos jueces y podría desarrollarse este mismo año; de lo contrario, habría que conformar un nuevo Tribunal Penal y el trámite alargaría sustancialmente los plazos.

En tanto, hasta que no se resuelva este punto tampoco habría posibilidades de avanzar en los pedidos de excarcelación solicitados por las defensas de Aguirre y de Rolando Lovera (33), imputado en la misma causa.

Sobre la inhibición planteada, trascendió que los camaristas Jorge Villalba, Graciela Heppner y Azucena García de González, integrantes del tribunal especial, avalarían el trabajo de Avendaño, Aguirre y Rivero, como lo hicieron previamente ante la recusación del abogado Roberto Bondar, quien tildo de “delincuentes” a los integrantes del Tribunal Penal.

De todas formas, analizadas las actas del debate y la posterior audiencia para tratar el pedido de apartamiento, habría quedado plasmado que los magistrados actuaron como indican las normas jurídicas y a derecho.

Al respecto, una fuente confiable precisó que “no existe sustento para la inhibición de los jueces, salvo el hecho de haberse sentido agraviados por las expresiones del defensor de Aguirre. Y a eso debemos agregar las presiones externas que existen en este caso y afectan a las personas”.

Precisamente, familiares y allegados de Victoria Aguirre se manifestaron en la víspera frente a la sede del Tribunal Penal en reclamo de la excarcelación de la imputada. Participaron referentes de la CTA, del Partido Obrero y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), integrado por tareferos del barrio San Miguel. La movilización se replicó también en Posadas y otros puntos del país.

Acusados

Por el homicidio de Selene están imputados su madre y Rolando Lovera (33), quien al momento del hecho era el concubino de la mujer. El 29 de enero del 2015 la pequeña de dos años y cuatro meses fue ingresada a la guardia del Samic, los médicos constataron que estaba sin vida y presentaba múltiples golpes y hematomas.

