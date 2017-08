El OTC se quedó sin energía eléctrica por deudas- “Oberá se intoxicó de básquet” sintetizó Albea

Desde el miércoles 26, el Oberá Tenis Club, se quedó sin energía eléctrica por falta de pago. Se supo que la deuda asciende a más de 20 mil pesos.

Para el presidente del Club, la situación se suma a la falta de recursos que repercute en el desarrollo del Básquet profesional. “Hay situaciones muy delicadas, angustiantes, estoy muy preocupado porque estamos a quince días de comenzar la pretemporada y no tenemos cancha” manifestó Hector Albea, presidente de la entidad.

El estadio no solo tiene el piso comprometido sino que además hace días no tiene energía eléctrica. Los planteles formativos, clasificados para los cuadrangulares finales, no puede entrenar por la circunstancia. “Tuve un excelente diálogo con el intendente, fue muy atento y se comprometió a ayudarnos, pero lógicamente depende del trámite legislativo, que tiene su tiempo” reconoció, ya que los Concejales deben aprobar el aporte del ejecutivo. “De paso, un mensajito al presidente de la CELO, que tenga alguna consideración. Es deporte, inclusión, contención o lo expresamos solamente en términos económicos. El tema es que el tiempo pasa, estamos a la puerta de una especie de escándalo. El gobierno pone millones en esto y no tenemos cancha”.

Más allá del tema básquet Albea reconoció que el Club tiene un estado financiero deficitario. “Con las arcas del club tenemos sueldos atrasados de los empleados. El ingreso por pago de cuotas, no alcanza para pagar las deudas. Pero estamos embarcados en un desafío tremendo y no encontramos los actores que nos ayuden a salir de esto. Hoy no recibimos nada de lo privado ni de lo público, que no sea del gobierno provincial” señaló.

Según el dirigente deportivo “Oberá se intoxicó de básquet. El básquet es otro mundo. Por eso pido un sinceramiento de todo el mundo, del gobierno provincial, del intendente, de las entidades intermedias, de las empresas, queremos seguir con esto o no y terminó el problema” subrayó.

Fuente: www.meridiano55.com