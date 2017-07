Pernía fue inalcanzable

El tandilense Leonel Pernía (Renault Fluence) ganó ayer con autoridad y de punta a punta en el autódromo de Oberá la séptima final de la temporada del Súper TC 2000.

Pernía registró un tiempo de 53m 45s 714/1000 y volvió al triunfo después de 24 presentaciones para arrimarse en la lucha por el campeonato.

Completaron el podio Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze) y Facundo Ardusso (Renault Fluence), quien consiguió el tercer puesto a tres vueltas del final con una espectacular maniobra sobre Facundo Chapur (Peugeot 408).

“Estoy contento por el triunfo porque es fruto del gran auto y equipo que tengo. Lo bueno es estar otra vez peleando y el auto hoy (por ayer) me respondió muy bien. Uno trabaja con seriedad para estar arriba y hay que seguir de la misma manera”, expresó Pernía antes de la ceremonia de premiación.

A su tiempo, Bernardo Llaver, quien por segundo año consecutivo se sube al podio en Oberá, dijo: “Me perjudican las carreras con este calor. Realmente las sufro en la última parte. No sé si es casualidad, pero en Oberá siempre me va bien, creo que también fue muy importante con los autos que llegue a este circuito. Tenía buen ritmo, pero Leo (Pernía) parecía inalcanzable”.

Ardusso, por su parte, explicó la maniobra que le hizo subir al tercer puesto.

“Había que insistir. Fue una carrera muy difícil para mantener el ritmo por el calor. En la maniobra, Facundo (Chapur) sale lento en la curva, él estaba mejor que yo a la hora de traccionar, pero frenó un poquito antes y ahí me tiré para superarlo. No me cansé de atacarlo y por suerte pudimos terminar en el podio”, dijo Ardusso, quien tuvo que ser atendido por los médicos de la Asociación Argentina de Volantes por el calor y por un cuadro gripal.

Otro que se benefició con la maniobra de Ardusso fue Mariano Werner, el líder del campeonato, y pudo finalizar la carrera en el cuarto escalafón, con su Peugeot 408, dejando quinto a Chapur, su compañero de equipo Chapur.

Con estos resultados, Werner lidera el campeonato con 107 puntos, dos unidades por encima de Ardusso.

Pernía, con el triunfo, subió al quinto escalafón, con un total de 91.

La octava final de la temporada del Súper TC 2000 se correrá el 2 y 3 de septiembre, en el callejero de Santa Fe, con dos carreras: una nocturna y otra diurna en el inicio de las denominadas carreras especiales.

24

Las carreras de Pernía sin ganar en el Súper TC 2000. Ayer cortó la racha y ahora se ubica en la quinta posición del campeonato con 91 unidades, a 16 unidades de Werner, el puntero.

Moscardini ganó y es el nuevo puntero

Nicolás Moscardini (Litoral Group) se impuso en la final dominical de la séptima fecha del Campeonato Argentino de Fórmula Renault 2.0, llevada a cabo en el autódromo Ciudad de Oberá, ante un gran marco de público.

Con este triunfo, el joven de La Plata es el nuevo líder del torneo con 184 unidades. Santiago Rosso (LR Team) y Esteban Fernández (Martínez Competición) completaron el podio.

Movió de manera impecable Moscardini y se escapó de Bastidas desde los primeros instantes de la competencia. Bastidas debió conformarse con el segunda lugar y Santiago Rosso se posicionó detrás del entrerriano.

El piloto de La Plata le siguió sacando ventajas a sus perseguidores y la pelea se detrás detrás del líder.

Culminado el segundo giro Santiago Rosso concretó una maniobra espectacular que le permitió ubicarse como nuevo escolta del pelotón, haciendo descender al joven de Paraná a la tercera colocación.

Esteban Fernández, Hernán Satler, Hernán Palazzo, Eugenio Provens, Matías Fernández, Eduardo Moreno y Martín Moggia completaban los primeros diez lugares en la primera parte de la prueba.

Cumplida la vuelta cuatro, Juan Pablo Rotondo se despistó y quedó fuera de competencia, dejando escapar puntos importantes en su lucha por el liderazgo del certamen.

Nicolás Moscardini seguía con su andar contundente y le sacaba casi tres segundos a Rosso, que trataba de todas maneras de inquietar al joven de La Plata, quien parecía inalcanzable.

En el octavo giro, las diferencias se pusieron en cero como consecuencia del ingreso del Auto de Seguridad a pista, para que las unidades de rescate remuevan el monoposto de Nicolás Carbón.

La velocidad se reanudó en la undécima vuelta, Moscardini se volvió a escapar y se produjo un toque entre Bastidas y Rosso, que hizo caer al piloto de Gabriel Werner Competición varias colocaciones.

Esto le permitió a Moscardini consolidarse en la vanguardia y a Rosso como su escolta, mientras que el nuevo tercero era Esteban Fernández. Del relanzamiento en adelante, no hubo tiempo para ninguna sorpresa más.

El piloto del Litoral Group vio caer la bandera a cuadros por segunda vez en la temporada (la primera había sido en Termas de Río Hondo) y el equipo con sede en Rosario coronó un fin de semana perfecto en la tierra colorada, ya que Moreno y Moscardini (dos de sus siete representantes) se llevaron las victorias en ambas carreras de las séptima fecha.

Luego del podio Moscardini no ocultó su felicidad: “Teníamos un gran auto, por suerte enseguida pude hacer diferencias desde el arranque de la carrera, así que me voy muy contento. Le agradezco al Litoral porque me entregó un misil”.

Santiago Rosso culminó como escolta del bonaerense, que le permitieron sumar puntos muy importantes en su lucha por el torneo. La tercera colocación quedó en manos de Esteban Fernández.

Con estos resultados, el nuevo líder del certamen es Nicolás Moscardini con 184 puntos. Tadeo Vicente es su escolta, con 182 unidades y tercero se ubica Hernán Satler (176).

