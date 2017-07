Curso en la CRIPCO: Cómo hacer crecer su negocio en tiempo de crisis

La evolución de los mercados está marcada por grandes cambios y ciclos cada vez más cortos, donde ocurren modificaciones bruscas, por lo que desarrollar o sostener un emprendimiento comercial requiere de habilidades de adaptación a ese medio cambiante reconocido como crisis.La evolución de los mercados está marcada por grandes cambios y ciclos cada vez más cortos, donde ocurren modificaciones bruscas, por lo que desarrollar o sostener un emprendimiento comercial requiere de habilidades de adaptación a ese medio cambiante reconocido como crisis.

Este curso está dirigido a personas que se desempeñen en áreas de negocios o crean necesario desarrollar habilidades para la adaptación de las empresas a entornos de crisis.Se dictará en la sede de CRIPCO, 9 de Julio 934, Oberá, el día jueves 10 de Agosto, en el horario de 19.45 a 22.45 Hs.

Objetivos:

• Reconocer la necesidad de realizar cambios en tiempo de crisis que permitan acompañar la evolución de los mercados.

• Incorporar las acciones que permitan realizar esa adaptación.

• Transformar las amenazas presentadas por la crisis en oportunidades, que permitan sostener y hacer crecer un emprendimiento comercial.

Disertante: Diego A. Ontiveros. Licenciado en Cs. de la comunicación (UBA). Docente y especialista en comercialización, Diseño y Merchandising. Capacitador en compañías líderes con 20 años de experiencia en empresas de consumo masivo, marcas, branding y mercadotecnia.

Inscripción: Vía mail a cripco.obera@gmail.com /cripco@arnet.com.ar o en la sede de la CRIPCOSocios: hasta 2 (dos) asistentes por empresa sin cargo, adicionales con costo de $50 c/u según disponibilidad. Arancel para no socios: $100.- IMPORTANTE: quienes se inscriban y no concurran no podrán participar en la próxima actividad o curso a desarrollarse.

