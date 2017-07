Semifinales: Atlético Oberá y Mojomi sacaron ventaja en la ida

El Decano Obereño de visitante y Mojomi de local, lograron resultados positivos en sus respectivos cruces por Semifinales del Apertura de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Atlético Oberá venció 2 a 1 a Olimpia/San Antonio, mientras que Mojomi venció 3 a1 a Racing. En la vuelta, Atlético define de local y Mojomi deberá visitar a la Academia en Villa Svea.

Este domingo se jugaron los dos cruces por instancias de Semifinales del Apertura 2017 “César Cardozo”. En el Juan G. Cáceres del Tiro Federal, Olimpia/San Antonio recibió a Atlético Oberá con el objetivo de sacar la mayor diferencia posible para luego ir a visitar al Decano a su cancha. Pero los de Bruno Smorczewski tomaron las riendas del partido en el primer tiempo y logró contundencia. Así abrió el marcador con un gol de Marcos Arndt, tras un pase de Lucas Vargas. Luego, el mismo Vargas fue quien convirtió el segundo gol con un cabezazo. Pero en el complemento se despertó el local y de a poco fue generando más peligro en el arco defendido por Matías Fleitas. De tanto ir logró el descuento, con un gol de Maxi Rodríguez. Esto le dio ímpetu al local para ir a buscar el empate. Sin embargo no lo pudo lograr y ahora deberá revertir el marcador en el Alfonso Feversani.

Por su parte, en Santa Rita, Mojomi jugó su mejor partido del torneo al vencer contundentemente a Racing. En el primer tiempo no hubo diferencias entre los de Manuel Dutto y los de Rubén Agli, y con goles de Celso Carvalho y de Leandro Osorio, se fueron al descanso con un empate 1 a 1. Recién en el complemento el local mostró la contundencia que no había podido lograr en la etapa anterior. Con goles de Brahian Díaz y de Martín Tarno, sellaron un 3 a 1 que le da más tranquilidad para ir a Villa Svea en el choque de vuelta.

Cuarta División

En tanto, en el complejo Deportivo de Aristóbulo del Valle, el albirrojo de la zona centro recibió a Racing, 7º y 1º de la fase clasificatoria, respectivamente. Pero esto no tuvo incidencia en el partido ya que no se sacaron diferencias y terminaron igualados sin goles. Es un resultado que le sirve a los de Hugo Agli, que definen en su cancha el próximo partido.

Y en el otro cruce, Ex Alumnos 185 derrotó a Olimpia/San Antonio con un 2 a 0 tranquilizador. Los del Tiro Federal no lograron mostrar ese juego que los llevó a mantener un invicto de 40 partidos, pero no fue hasta el segundo tiempo que se vieron abajo en el marcador con dos goles del goleador Gustavo Roa.

