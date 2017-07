Salió en defensa de su ex pareja con prohibición de acercamiento y lesionó a un Policía

El procedimiento fue realizado hoy al mediodía por la seccional Cuarta y el destacamento de Villa Barreyro en el barrio Sapucay de esta ciudad, donde fue detenido Roberto B. Alias “Tevez”, quien merodeaba, presumiblemente con un arma de fuego, el domicilio de su ex pareja Liliana R., respecto a quien tiene una medida cautelar de prohibición de acercamiento.

Fue Juan R. (75) quien llamó a la Policía y dio cuenta de la situación; ante la presencia de los uniformados el acusado se dio a la fuga e ingresó al domicilio de Raquel R., en principio la mujer solicitó a los uniformados que lo retiraran, pero el mismo opuso tenaz resistencia. Al momento de ser detenido su ex pareja en un brusco cambio de actitud intentó liberarlo, lesionado a un oficial de Policia, además arrojo spiedras al personal policial actuante, utilizando a sus pequeños hijos como escudo humano, por lo que no fue detenida en el momento, y se quedó en el lugar profiriendo amenazas contra los uniformados.

Como consecuencia de ello un oficial de la seccional Cuarta resultó con lesiones leves: excoriaciones en su mano izquierda y en el cuello.

La policia realiza intensos rastrillajes en la zona para dar con el arma que fue escondida por el detenido.

En la causa caratulada como desobediencia judicial, resistencia a la autoridad y amenazas, interviene el Juzgado de Instrucción 1 de esta ciudad.

