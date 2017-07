Súper previa

Con la presencia de pilotos de distintos equipos y las principales autoridades de la carrera se presentó ayer en el Camelia Golf Club la séptima fecha del Campeonato Argentino y Sudamericano de Súper TC2000 que se llevará a cabo este fin de semana en el autódromo de Ciudad Oberá.

Del encuentro, participaron el intendente obereño Carlos Fernández, el presidente de Súper TC2000 Antonio Abrazian, el presidente del Auto Club Oberá Carlos Morales, el ministro de Deportes Rafael Morgenstern, el Sub Secretario de Marketing y Promoción de Eventos del ministerio de Turismo Oscar Degiusti y los pilotos Facundo Ardusso (Renault Sport), Matías Rossi y Matias Milla (Toyota Gazoo Racing Argentina).

El encargo de abrir la rueda de prensa fue Morales, quien dijo: “Es un clásico para nosotros recibir al Súper TC2000. Vamos a tener un gran marco de público. Trabajamos en el autódromo desde hace un mes y medio, para tenerlo a la altura del Súper TC2000. Estamos muy contentos de recibir nuevamente esta categoría.”

Por su parte, Fernández expresó: “Para nuestra ciudad y provincia es un orgullo recibir a esta categoría. La hotelería está colmada, vamos a tener un gran fin de semana, con un gran marco de público. Queremos agradecer al gobierno Provincial por la colaboración para que se pueda realizar este evento”.

A su tiempo Morgenstern comentó: “Estamos muy contentos y orgullos de recibir esta inmensa categoría. Me siento un poco triste de no poder estar arriba del auto. Con este tipo espectáculos deportivos entendemos que le hacemos un bien a la región con el gran movimiento turístico que genera el Súper TC2000. Quiero felicitar al Automóvil Club Oberá por presentar un autódromo espectacular”.

En tanto, Degiusti afirmó: “En épocas y contextos difíciles es muy importante poder lograr este tipo de eventos en la provincia. Recibir al Súper TC2000 en el cierre de la temporada de invierno es darle un broche de oro a la mejor temporada invernal de los últimos 10 años”.

Mientras que Antonio Abrazian explicó: “Para el Súper TC2000 es un placer llegar a Oberá. Estamos en un gran año de la categoría, buscamos llegar a la gente de la manera más simple que es abriendo nuestras puertas. Los fanáticos que se acerquen al autódromo van a poder vivir una experiencia única más allá de la carrera en sí”.

Entre los pilotos, quien abrió el fuego fue Matías Rossi, quien resaltó: “Llegamos en un gran momento a Oberá. Hicimos una buena temporada sin tener el auto más rápido. Esperemos dar un salto de calidad con el Corolla para poder pelear de igual. Espero ir de menor a mayor este fin de semana”.

Por último Facundo Ardusso contó: “Este campeonato va a ser uno de los más apretados del Súper TC2000 de los últimos años. Oberá es una fecha clave por lo que trataremos de sumar fuerte antes de las carreras especiales”.

Hoy boxes abiertos

Hoy desde las 17, habrá Boxes Abiertos en el autódromo de Oberá con la presencia de los pilotos y distintas actividades del Súper TC2000.

Mañana llegará la acción en pista con la clasificación del Súper TC 2000 y la primera carrera. También habrá clasificación y la primera carrera de la Fórmula Renault 2.0.

Artículo visitado 4 veces, 4 visitas hoy