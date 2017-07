Rechazaron la recusación planteada por la defensa de Victoria Aguirre

Por unanimidad, fue rechazada la recusación planteada por la defensa de Victoria Aguirre (24) por supuesta parcialidad del Tribunal Penal Uno en el juicio oral y público por el homicidio de la pequeña Selene Aylén Aguirre.

En consecuencia, las partes serán notificadas sobre la reanudación del debate, previsto para el próximo martes, justo en el límite de lo que establece el Código Procesal Penal como plazo para la suspensión de un juicio.

De todas formas, desde la defensa de Aguirre anticiparon la intención de plantear una nueva recusación con causa que, de prosperar, impediría la continuidad del debate.

Al respecto, el abogado Roberto Bondar señaló que el martes presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los mismos integrantes del Tribunal Penal Uno por supuestos “delitos cometidos durante el desarrollo del juicio”.

La presentación fue realizada ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y tiene un plazo de cinco días hábiles para ratificar la acusación, lo que haría efectivo ante el revés de la víspera.

De prosperar una segunda recusación con causa, el debate por el homicidio de Selene quedaría suspendido por tiempo indeterminado, precisaron fuentes judiciales.

Más allá de cualquier especulación, lo cierto es que en la víspera el tribunal especial integrado por los camaristas Jorge Villalba, Graciela Heppner y Azucena García de González resolvió no hacer lugar al pedido de apartamiento de los jueces Lilia Avendaño, Francisco Aguirre y José Pablo Rivero.

En una audiencia desarrollada a puertas cerradas, el defensor de Aguirre expuso la acusación y los magistrados realizaron su descargo, desestimando cada uno de los argumentos esgrimidos por Bondar.

En tanto, si bien contaban con un plazo de 48 horas para dar el veredicto, entrada la tarde se confirmó el rechazo a la recusación y el aval al Tribunal Penal para que continúe con el debate.

“Un caso atípico”

En la jornada de hoy, comenzarán a notificar a las partes de la continuidad del juicio a partir del próximo martes, día en que vence el plazo previsto por el Código Procesal, puesto que un juicio no se puede suspender por más de diez días hábiles.

En tal sentido, el pedido de apartamiento de todos los integrantes del Tribunal Penal fue presentado el martes 4 de julio y luego hubo dos semanas de feria judicial, por lo que el plazo vence el próximo martes 1 de agosto.

Ayer al mediodía, tras la audiencia, el defensor de Victoria Aguirre insistió con “las arbitrariedades que cometieron los integrantes de este Tribunal”, al tiempo que anticipó que si no hacían lugar al pedido de apartamiento de los jueces, volvería a recusar.

Es decir, la recusación desestimada fue por supuesta parcialidad y la segunda, de concretarse, ya avanzará en presuntos delitos, además del pedido de jury.

“Voy a plantear otra recusación con causa, ya con otros fundamentos. Uno es el jury y otro por los delitos cometidos por los jueces en el debate oral y público, de lo que tuve conocimiento posteriormente a través de las actas de debate”, mencionó en diálogo con la prensa.

Lejos de atenuar sus acusaciones, afirmó que los magistrados habrían incurrido en los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“Para mí no pueden seguir, son tan arbitrarios, tan subjetivos que sería una barbaridad que sigan. Jurídicamente yo no podría aguantar que continúen siendo jueces en este debate”, remarcó Bondar.

Como dato anecdótico, en la previa a la audiencia el letrado pretendió que un grupo de referentes de organizaciones de género accedan a la sala para presenciar la mediación, lo que no está permitido.

En tanto, el camarista Jorge Villalba calificó como “un caso atípico” la recusación del Tribunal en pleno debate.

Consultado al respecto, precisó que “el Código Procesal Penal establece cuestiones que son de excusación, es decir cuando un juez se siente inhibido o siente que no puede resolver la cuestión porque podría ser parcial. Esas mismas causales son las que se toman para una recusación”.

Por el homicidio de Selene están imputados su madre y Rolando Lovera (33), quien al momento del hecho era el concubino de la mujer. El 29 de enero del 2015 la pequeña de dos años y cuatro meses fue ingresada a la guardia del Samic, los médicos constataron que estaba sin vida y presentaba múltiples golpes y hematomas.

