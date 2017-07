“En Oberá me siento bien”

El piloto de Chevrolet Agustín Canapino anticipó cómo palpita la séptima fecha del Súper TC 2000, que se disputará el fin de semana en el Autódromo de Oberá.

“Oberá es un circuito que me cae bien. El año pasado hicimos la pole y creo que deberíamos volver a funcionar bien”, indicó en charla con El Territorio.

“Las dos horquillas del final, y los sectores lentos va a andar muy bien el Chevrolet Cruze, porque tiene un muy buen frenado y vamos a tratar de aprovecharlo”, explicó Canapino.

En Oberá comenzará la segunda etapa del campeonato y Canapino, que marcha tercero en el campeonato, sabe que no puede perder más puntos.

“Encaramos la segunda parte del campeonato de la mejor manera. En la primera hicimos dos pole, una victoria y venimos de dos abandonos, pero sabemos que contamos con un gran auto y estamos tercero en el campeonato”, comentó.

“Vamos a salir en Oberá para buscar un buen resultado y seguir prendido en el campeonato”, agregó el piloto de Chevrolet que suma 85,5 puntos y se ubica a 6.5 de Mariano Werner (Peugeot 208), que es el líder con 92.

Sobre los posibles candidatos para el fin de semana, Canapino sostuvo: “Todos los equipos oficiales son candidatos, tienen referencias del circuito, el nivel del Súper TC 2000 es altísimo, hay mucha competencia y nadie quiere regalar nada”.

“A la gente de Misiones los invito a que nos acompañe, es un circuito que me cae bien y me siento muy bien y el Súper TC 2000 es un espectáculo a nivel mundial y que por suerte lo tenemos en Argentina y este fin de semana estará en Oberá, así que no hay que perderselo”, finalizó el actual campeón de la categoría.

Sigue la venta de entradas

El Automóvil Club Oberá (ACO) sigue con la venta de entradas y las anticipadas cuestan 150 pesos. Mientras que para ir a boxes costará 400 pesos.

En Oberá las entradas se pueden conseguir en las estaciones de servicio Axión, Supermercado Dinco, Expreso Singer en el local 10 de la terminal y en toda la provincial en las agencias del Iplyc.

La fecha se presentará hoy en el Camellias Golf de Oberá y estarán los ministros Rafael Morgenstern (Deportes) y José María Arrúa (Turismo), el intendente de Oberá Carlos Fernández, el presidente del Auto Club Oberá Carlos Morales y pilotos de varios equipos.

Lanzamiento y acciones promocionales

A las 11.30, en el Camellias Golf Club de Oberá se realizará hoy el lanzamiento de la 7° fecha.

Del encuentro, participarán el intendente obereño Carlos Fernández, el presidente de Súper TC2000 Antonio Abrazian, el presidente del Auto Club Oberá Carlos Morales, los ministros provinciales Rafael Morgenstern (Deportes) y José María Arrúa (Turismo), y los pilotos Facundo Ardusso, Matías Rossi y Matías Milla.

También, de 10 a 18, en avenida Sarmiento y avenida Libertad, Pirelli desarrollará distintas actividades, donde los fanáticos podrán subirse a los simuladores de Súper TC2000 y de Fórmula 1 de Mercedes Benz. Además, habrá sorteos de entradas.

A las 18, en la Axion de Sarmiento 1281 (Oberá) habrá diversión con los simuladores y firma de autógrafos con Rossi, Milla, Gabriel Ponce de León, Leonel Pernía y Facundo Ardusso.