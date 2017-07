Otra ilusión en marcha

El cordobés Sebastián Torre (33) fue presentado ayer como el nuevo entrenador del plantel profesional del Oberá Tenis Club (OTC), con vistas a la próxima temporada del Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

En conferencia de prensa, el cordobés confirmó la continuidad de Santiago Ludueña y las llegadas de Lucas Gornatti, Leandro Ruiz Díaz y Maximiliano Tabieres; además de los sub 23 Lisandro Gómez Quinteros, Mauricio Corzo y Sergio Rupill.

En consecuencia, sólo restan dos fichas mayores para cerrar el equipo celeste que afrontará su décima temporada consecutiva en la segunda división del básquet nacional.

Las prioridades del DT pasan por dos internos, uno de los cuales podría ser extranjero, aunque tampoco descartó la posibilidad de jugar sólo con nacionales. En tanto, confirmó que la pretemporada comenzará el próximo 16 de agosto.

Con relación a la temporada pasada, continúan Ludueña y Gómez Quinteros; mientras que Gornatti retornará a la institución en que militó años atrás con buenos antecedentes.

Asimismo, el obereño Ruiz Díaz tendrá la posibilidad de debutar en TNA, luego de una extensa trayectoria en el Torneo Federal, en el que incluso fue dirigido por Torre.

José Fabio está en carpeta

Por otra parte, en diálogo con El Territorio, el entrenador se refirió a la posible incorporación del pivote José Fabio, quien actualmente se encuentra en la ciudad y es el gran referente del básquet local.

“A José Fabio lo tenemos en carpeta y sé de su trayectoria. No hablé con él, pero tiene las puertas abiertas. Hoy no es una realidad, aunque tampoco lo descarto, para nada. Yo hablé con cada jugador que vino y le expliqué el proyecto, pero con Fabio todavía no hablé”, precisó.

Respecto de Ruiz Díaz, comentó que lo dirigió dos años y lo conoce muy bien. “Leo tiene muy buena talla y habitualmente juega de alero, pero quiero que juegue de cuatro. Tiene buen tiro de tres puntos y puede defender. Si acepta el rol, lo va hacer muy bien”, opinó.

Los objetivos

Para Torre será su primera experiencia en TNA, luego de cuatro temporadas en el Federal.

“Para mí será una experiencia única, muy linda. Estuve tres años en Regatas Uruguay, donde perdimos dos finales por el ascenso, y también dirigí en Rosario del Tala. No soy un improvisado, me gusta estudiar mucho”, remarcó.

Sobre sus expectativas en OTC, consideró que “si cerramos las dos fichas mayores que nos quedan y hacemos un esfuerzo económico, nos va a ir bien”.

“Pretendo un equipo con mucha energía, que no sea tan elevado en edad. Más que un básquet estructural, trataremos de hacer un básquet enérgico, con mucha intensidad”, agregó.

A diferencia de la temporada pasada, en la próxima habrá un descenso por conferencia, es decir que habrá más presión por los resultados, reconoció Torre.

El cuerpo técnico se completa con los asistentes Matías Lugones y Matías Martino, y el preparador físico Leandro Santa Andrea.

