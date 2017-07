Empresa de Balsari cobró $588 mil en 2014 por un contrapiso, ahora colocan baldosas mientras la causa duerme

Desde hace medio año, los expedientes por las causas de enriquecimiento patrimonial y malversación de fondos públicos que enfrenta el ex intendente Ewaldo Rindfleisch, actual Director de Arquitectura de la Provincia, están en manos de la jueza de Instrucción 1 de Oberá, Alba Kunzmann de Gauchat pero no avanzan. Incluso la magistrada había argumentado “no tener tiempo” para revisar la documentación ya que estaba abarrotada de trabajo con hechos de violación, robos menores, etc.

Las denuncias fueron radicadas por Ramón Escobar dos años atrás, en el juzgado de Instrucción 2, a cargo de Horacio Alarcón, pero que se declaró incompetente en la causa este año, tras un lento avance.

Esta semana, la municipalidad de Oberá con nuevos recursos y personal propio, reanudó una de las obras denunciadas por Escobar. Se trata de Plaza Malvinas, donde entre 2013 y 2014, con fondos Federales, una empresa propiedad de Juan Carlos Balsari, entonces funcionario municipal, ahora provincial; ejecutó obras cobrando más de medio millón de pesos, pero solo se hizo un contrapiso muy flojo (se deterioró con rapidez) pero ni siquiera se colocaron las baldosas. La documentación presentada ante la justicia incluyen certificados de pago de la obra que prácticamente no se hizo. El presupuesto total superaba los 2 millones de pesos, con recursos del Plan Mas Cerca, del extinto Ministerio de Planificación Federal manejado por Julio de Vido, actual legislador nacional que está en la mira por estos días, a punto de ser expulsado de la Cámara de Diputados por decenas de hechos de corrupción.

La fiscal de Instrucción, Miryam Silke había recibido una gran cantidad de documentos desde el área de Catastro del municipio, de la Cooperativa, de AFIP y Rentas de la Provincia, material que componen tres carpetas para que el actual director de arquitectura justifique, en base a las declaraciones juradas y recibos de sueldo de 2003 a 2015, sobre la adquisición de las propiedades detectadas.

En cuanto a las denuncias por malversación de fondos públicos, el titular de la empresa constructora FEMAR (propiedad de Martín Ibarra) que obtuvo la obra Sendero del Inmigrante, donde solo hay monte y pasto alto, justificó el medio millón de pesos que recibió como pago con obras viales consistentes en dos cuadras de cordón, cuneta y empedrado de calle Santo Tomé, paralela al acceso al Complejo a la vera del arroyo.

En cuanto a la Plaza Malvinas, el titular habría justificado el medio millón de pesos en el ensanchamiento de las veredas (en realidad solo las carpetas, ni siquiera colocó las baldosas) y un conjunto sanitario que, en realidad, ya había sido construido en 2006 para el uso de los feriantes.

Causa Plaza Malvinas, se gastaron 588 mil pesos:

La empresa PIXEL CONSTRUCCIONES beneficiada con la licitación firmada por el ex funcionario municipal Juan Carlos Balsari, le pertenece.

Con dirección en Maria Victoria Nº 441, Pixel Construcciones figura a nombre del Estudio “MordochiBalsari” en numerosos sitios de internet donde se ofrece servicios de arquitectura.

Los fondos se canalizaron a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA).

En la documentación aportada por el ejecutivo, figura que en la licitación del 27 de agosto de 2013, por la cifra de dos millones cuarenta y seis mil setecientos diecinueve pesos el contratista PIXEL construcciones se compromete a ejecutar obras en la Plaza Malvinas.

Adjunto aparecen los certificados de pago, es decir lo que se le pagó a la empresa:

1 de noviembre de 2013 se le pagó 131.921 PESOS en concepto de albañilería, de un total de 146 mil pesos que la empresa dice haber ejecutado.

3 de diciembre de 2013 se le pagó 118.732 PESOS de un total de 131 mil también en concepto de albañilería.

17 de septiembre de 2014 se le pagó 278.924 PESOS de un total de 588 mil pesos en concepto de:

Desagües pluviales: 66 mil pesos

Alumbrado Público: 60 mil pesos

Red Peatonal: 30 mil pesos

Parquización y juegos infantiles: 152 mil pesos.

———————————-

Causa Sendero del Inmigrante, se gastó 524 mil pesos:

Entre la documentación aportada por el municipio, aparecen certificados de obra y pagos por la obra “Sendero del Inmigrante” a la empresa FE-RMAR SRL por la suma de casi medio millón de pesos, pero la obra no se hizo.

La licitación fue hecha de manera pública Nº 05/13 por la suma de 1,775,926 millones de pesos. La empresa figura a nombre de Martín Ibarra con domicilio en Ruta 14, Km 9.

En los detalles, se indica que las tareas eran:

Sistema de desagüe pluvial $296 mil pesos

red vial $419 mil pesos

red peatonal (veredas) $202 mil

red eléctrica $175 mil

parquización y arbolado 154 mil pesos

albañilería $524 mil pesos

De todo esto, aparecen dos CERTIFICADOS DE PAGO:

En 3 de octubre 2013 y en 20 de noviembre 2013

red vial $167 mil

red eléctrica $8115

albañilería $524 mil

CERTIFICADO DE LOS TRABAJOS ACUMULADOS $528 mil

Fuente: Infóber