Atlético Oberá, Olimpia/SA y San Martín pasaron a Semis

En la tarde de este domingo 23 se dieron los cruces de cuartos de final donde el Decano Obereño se impuso a Ex Alumnos 185 en duro partido y así también Olimpia/San Antonio y San Martín, que lograron superar la instancia desde el punto del penal tras empatar en tiempo reglamentario.Con esos resultados, Racing se mediría en semifinales con el equipo del Tiro Federal ya que terminó 4º en las posiciones (1º vs 4º), mientras que Atlético Oberá se medirá con los del Alto Uruguay (2º vs 3º). La ventaja deportiva indica que Racing y Atlético Oberá definen la instancia de local.

En el Alfonso Feversani, Atlético Oberá tuvo que lidiar con un duro Ex Alumnos 185, en un partido que tuvo sus primeros minutos con roces y mucha fricción y pocas ideas para llegar al arco rival aunque era la visita la que proponía más. Pero el Exa tuvo que realizar cambios impensados que obligó a un cambio de sistema en su juego y eso le dio más libertad al Decano para hacer su fútbol. Fue Guillermo Da Silva quien abrió el marcador de cabeza, pero poco duró la alegría porque al minuto empató el partido Julio Fernández. Ya en el complemento hubo más fútbol y ambos llegaban a generar peligro. Santiago Sanabria y Pablo Holc sumaron en el marcador para darle más tranquilidad al local pero los de Oscar Aguayo apretaron el acelerador y descontaron con otro gol de Fernández. El final fue intenso e incluso el “Exa” tuvo el empate en sus manos pero no lo logró y la victoria fue para Atlético Oberá que así logró pasar a Semifnales.

En cancha de Atlético Iguazú, Atlético Alem recibió a Olimpia/ San Antonio. El equipo de Alfredo Forster fue a buscar la victoria y rápidamente se puso en ventaja logrando irse al descanso con el 0-1 arriba. Pero los de Walter Iturbide no se quedaron atrás y empataron el encuentro en el complemento. Esto llevó a la definición desde los doce pasos, donde la visita se impuso 2-4 y obtuvo el pase a la siguiente instancia. Otro empate fue el que se dio en el clásico del Alto Uruguay entre San Martín y Mojomi. Los de Santa Rita sufrieron una expulsión y tuvieron que batallar con un menos gran parte del encuentro, pero el local no supo aprovechar esa ventaja y terminaron 0-0. Los penales también fueron protagonistas, y fue el General el que logró el pasaje a Semifinales.

Cuarta División

En tanto, en el Club Bowling, Atlético Campo Viera y Atlético Aristóbulo del Valle disputaron el último encuentro de Cuartos de Final de la categoría juvenil. El Tealero se hizo fuerte en su casa y logró imponerse a los de la zona centro con un marcador de 2 a 1, pasando a la siguiente instancia.

Campo Viera se suma a Olimpia/ San Antonio, Ex Alumnos 185 y Racing. Los cruces en Semifinales serán Racing vs Ex Alumnos 185 (1º vs 4º) y Atlético Campo Viera vs Olimpia/ SA (2º vs 3º).

