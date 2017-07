A sol a pleno se vivió una gran quinta fecha en Alem

La quinta fecha del Campeonato Misionero de Karting tuvo un brillante fin de semana en el Kartódromo de Leandro N . Alem con espectáculos atractivos para el público que se acercó a disfrutar de los “fierritos”.

En 110cc., Mariano Tajada, en 10 hp, Ezequiel Mieres, Alexis Gomez en Cajeros Promocional, Maximiliano Hipólito en 4T Senior, Agustina Tajada en Copa Damas, Emiliano Bongers en Máster 200cc y Guillermo Picarschi en 4T Estándar.

Se abrió la actividad con las pruebas de tanque llenos y luego la series clasificatorias en el cual Mariano Tajada se llevó el triunfo en 1110cc. categoría Escuela. En 10 hp, Ezequiel Mieres se adjudicó su serie. En Copa Damas Milena Fleck y Lety Ponce de León tuvieron una lucha cerradísima por la punta. Finalmente Ponce de León se llevó la serie.

En Senior, Hipólito y Emiliano Bongers en Máster 200cc. En Estándar, Facundo Bustos y Gullermo Picarschi.

Las carreras finales, en 110cc., Mariano Tajada fue contundente y se llevó otra victoria en la temporada. En 10 hp fue una competencia muy luchada en el final donde Bauti Bustos busco al puntero Mieres y cuando llegó el banderazo a cuadros llegaron casi a la par. Finalmente Mieres se llevó esa gran victoria.

En Copa Damas, Agustina Tajada consiguió su segundo triunfo. En Pista, Leticia Ponce de León dominó de punta a punta, Agustina Tajada la presionó y busco en varios sectores del trazado. Lety terminó con el banderazo final. Agustina Tajada finalmente ganó en Alem luego en la revisación técnica en donde se le excluyó al Karting de Leticia Ponce de León.

Tajada, Cinthia Iwanczuk y Milena Fleck fue el podio.

En Cajeros Promocional, Alexis Goméz pudo llevarse una nueva victoria de punta a punta. Lo siguieron el campeón Yoryi Kibysz y Rasmusen.

En 4T Senior, Maximiliano Hipólito fue demoledor sobre el final de la carrera. Aunque en esta oportunidad pilotos como Fabián Carré no le dejaron margen de error.

Hipólito se llevó la categoría segundo Gabriel Pereyra y tercero Fabián Carré.

En Máster 200cc. Emiliano Bongers se llevo una nueva victoria en la temporada. Marcelo Polonyi que había logrado la poleposition fue el que le planteó una carrera muy pajera en cada curva no lo dejaba escaparse al puntero. Sin embargo Bongers pudo festejar en lo más alto seguido de Marcelo Polonyi y Julián Sudo.

En la categoría Estándar Facundo Bustos y Juan Pablo Mattive realizaron una carrera emocionante para el público. Bustos aguantaba los acechos de Mattive que sobre el final lo supero al apostoleño.

En pista Mattive terminó adelante pero en la revisación técnica fue excluido. De esa forma, Guillermo Picarschi se llevó su primera victoria en categoría 4T Estándar.

El podio fue de Guillermo Picarschi, Facundo Bustos y Adriano Lukoski.

Emiliano Bongers ganador de Máster 200cc dijo: “por suerte pasamos la técnica, había muchas complicaciones pero es muy buen que hagan un control así. En la carrera tenia a Polonyi que me presionaba de todos lados finalmente festejamos”

Final 60cc-110cc – Estandar 10 Hp 10 Vueltas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km9 (00:39.816)61.483 km/hMariano Tajada

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 10 Mariano Tajada 7:04.039 0.000 10 39.816 9 61.483 km/h

2 7 Tomas Alcaraz 7:10.776 6.737 10 41.121 10 59.532 km/h

3 8 Valentino Gorostiague 0.000 0.000 – 0.000 – –

DQ 6 Julio Alberto Dasilva 6:58.198 0.000 10 40.536 4 60.391 km/h

Announcements

Final Copa Dama a 14 Vtas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km5 (00:37.409)65.439 km/hCinthia Iwanczuk

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 624 Maria Agustina Tajada 9:13.872 0.000 14 37.567 10 65.164 km/h

2 615 Cinthia Iwanczuk 9:14.472 0.600 14 37.409 5 65.439 km/h

3 115 Milena Cristina Fleck 9:19.597 5.725 14 37.667 5 64.991 km/h

4 106 Monica Beatriz Suarez 9:39.118 25.246 14 38.230 7 64.033 km/h

5 110 Laura Jaquelin Ribeiro 9:54.034 2 laps 12 44.597 12 54.892 km/h

DQ 622 Leticia Ponce De Leon 9:13.312 0.000 14 37.574 5 65.151 km/h

Announcements

Auto N° 622 Excluido No Paso Tecnica.

inal 4T Senior a 20 Vtas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km3 (00:35.677)68.616 km/hFabian Carre

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 438 Sebastian Hipolito 12:14.990 0.000 20 35.699 3 68.573 km/h

2 417 Alejandro Gabriel Pereyra 12:23.967 8.977 20 36.356 5 67.334 km/h

3 402 Fabian Carre 12:37.293 22.303 20 35.677 3 68.616 km/h

4 420 Roberto Martin Herrera 12:44.771 29.781 20 37.121 2 65.946 km/h

5 411 Benjamin Devechi 12:31.958 4 laps 16 38.460 4 63.651 km/h

DQ 434 Mauricio Ariel Hlynianyj 12:17.556 0.000 20 35.922 2 68.148 km/h

Announcements

Final Cajeros Promo 20 Vueltas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km1 (00:35.784)68.41 km/hAlexis Leonel Gomez

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 215 Alexis Leonel Gomez 12:11.689 0.000 20 35.784 1 68.41 km/h

2 201 Yoryi Kibysz 12:26.532 14.843 20 36.296 5 67.445 km/h

3 210 Jonathan Rasmusen 12:29.199 17.510 20 36.991 20 66.178 km/h

4 207 Bruno Chiapella 12:41.462 29.773 20 36.869 2 66.397 km/h

5 220 Franco Feldmann 9:31.540 5 laps 15 37.228 4 65.757 km/h

Final 10 Hp Estandar a 14 Vtas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km2 (00:37.446)65.374 km/hBautista Bustos

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 723 Ezequiel Mieres 8:52.305 0.000 14 37.671 1 64.984 km/h

2 706 Bautista Bustos 8:52.571 0.266 14 37.446 2 65.374 km/h

3 701 Gonzalo Rene Weiss 8:55.072 2.767 14 37.895 3 64.6 km/h

4 713 Candela Bongers 9:03.694 4 laps 10 38.018 4 64.391 km/h

Final 200 Master 20 Vtas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km2 (00:35.962)68.072 km/hEmiliano Bongers

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 533 Emiliano Bongers 12:09.886 0.000 20 35.962 2 68.072 km/h

2 505 Marcelo Polonyi 12:10.815 0.929 20 36.096 7 67.819 km/h

3 525 Julian Sudo 12:13.255 3.369 20 36.174 4 67.673 km/h

4 522 Brian Ramallo 12:32.228 22.342 20 36.459 5 67.144 km/h

5 502 Nicolas Bonda 12:35.102 25.216 20 36.644 16 66.805 km/h

6 518 Aldo Segovia 12:38.899 29.013 20 36.540 1 66.995 km/h

7 530 Ramiro Nahuel Bareiro 12:44.295 34.409 20 37.160 16 65.877 km/h

8 528 Victor Vega 12:16.073 1 lap 19 37.937 5 64.528 km/h

9 517 Raul Horacio Zarza 12:20.633 1 lap 19 37.901 8 64.589 km/h

10 521 Jorge Jara 12:29.124 1 lap 19 38.433 1 63.695 km/h

11 535 Juan Santiago Vogel 6:25.685 10 laps 10 37.538 1 65.214 km/h

12 526 Diego Bogado 6:36.399 10 laps 10 37.262 5 65.697 km/h

13 524 Horacio Do Reis 5:09.183 12 laps 8 37.836 3 64.7 km/h

14 542 Raul Ricardo Klenyuk 3:34.890 15 laps 5 40.937 1 59.799 km/h

Announcements

Auto N° 526 Penaliza + 10 por adelantamiento en la largada

Final 4T Estandar a 20 Vtas

Karting @ Kartódromo Balbín Alem (Argentina) • 22 July 2017 by FEMAD

LengthBest lapBest SpeedBy Competitor

0.6800 km2 (00:36.860)66.413 km/hJuan Pablo Mattive

Pos

Competitor Total time Diff Laps Best time Best lap Best Speed

1 619 Guillermo Picarschi 12:27.531 0.000 20 36.921 8 66.304 km/h

2 606 Facundo Bustos 12:28.057 0.526 20 37.029 3 66.11 km/h

3 608 Adriano Lukoski 12:28.160 0.629 20 36.987 9 66.185 km/h

4 646 Nahuel Umfurher 12:36.537 9.006 20 37.358 4 65.528 km/h

5 634 Matias Witzke 12:44.726 17.195 20 37.571 4 65.157 km/h

6 690 Cesar Villar 12:44.966 17.435 20 37.591 3 65.122 km/h

7 628 Cristian Hettinger 12:48.030 20.499 20 37.891 8 64.606 km/h

8 625 Eduardo Fabian Gadzke 12:52.049 24.518 20 37.543 7 65.205 km/h

9 623 Rodrigo Ferreyra 12:57.380 29.849 20 37.902 8 64.588 km/h

10 632 Walter Nobs 12:59.387 31.856 20 37.526 8 65.235 km/h

11 614 Enzo Escobar 13:01.736 34.205 20 38.004 11 64.414 km/h

12 630 Cesar Javier Schulz 12:24.348 1 lap 19 38.126 16 64.208 km/h

13 617 Carlos Cesar Alegre 12:24.885 1 lap 19 38.335 2 63.858 km/h

14 640 Diego Bonda 12:31.966 1 lap 19 37.911 16 64.572 km/h

15 616 Rodrigo Fernandez 12:35.015 1 lap 19 38.136 8 64.191 km/h

16 610 Guillermo Ghiberto 12:48.497 1 lap 19 37.785 2 64.788 km/h

17 651 Juan Angel Quirelli 7:59.367 8 laps 12 38.302 3 63.913 km/h

18 618 Emanuel Benitez 7:18.591 10 laps 10 37.486 6 65.304 km/h

19 629 Cao Lopez Ferrari 7:30.980 12 laps 8 38.128 2 64.205 km/h

DQ 639 Juan Pablo Mattive 12:24.608 0.000 20 36.860 2 66.413 km/h

Auto N°639 Excluido No paso Técnica

