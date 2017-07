Oberá: preocupación de comerciantes por ataques de “rompe vidrieras”

El jueves a la madrugada dos personas mayores, bien vestidas, se acercan a la vidriera de un local comercial del centro de Oberá, simulan mirar las prendas, minutos después uno de ellos rompe el vidrio con un fierro. Al percatarse que hay una cámara, huyen del lugar. Aseguran que la última semana hubo una ola de hechos similares.

OBERÁ. Una tienda de ropas ubicada en avenida Sarmiento de esa ciudad, en pleno centro y a pocas cuadras de la comisaría, sufrió un brutal ataque en una de sus vidrieras. En diálogo con MisionesCuatro, Juan, un empleado del comercio dio detalles del robo que no fue. Asegura que el costo de la vidriera es superior a toda la mercadería exhibida. Además, aseguró que se trata de una ola de robos bajo la misma modalidad. Los delincuentes pasan, rompen la vidriera con un fierro y toman todo lo que está a mano. “En varios comercios en lo que va de la semana ocurrieron casos así. Pasó en una vidriera de la Casa de la Cultura”, comentó Juan. Las imágenes de la cámara de seguridad del local, que no cuenta con sistema de alarma, registraron a dos personas mayores, dos hombres bien vestidos que aparentan mirar la vidriera; momentos después uno de ellos rompe el vidrio con un fierro, pero al ver la cámara, se va del lugar. La vidriera estuvo rota desde las 3 de la mañana del jueves y el comercio expuesto a los transeúntes no sufrió otros daños. Juan comentó que las imágenes fueron editadas, pero hasta las seis de la mañana mucha gente pasó y vio la vidriera rota con intenciones de tomar las prendas, al percatarse de la cámara seguían caminando. Este es el post del comercio ubicado en pleno centro de Oberá:

