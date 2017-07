Los cruces de cuartos prometen pura emoción

Este fin de semana se jugarán los partidos correspondientes a los cuartos de final del Apertura 2017 de la Liga Regional Obereña Fútbol, copa “César Cardozo”.

Racing clasificó primero en ambas categorías y logró pasar directamente a semifinales, donde espera a los demás clasificados. Los seis que se medirán entre este sábado y domingo, tanto en Cuarta División como en Primera, tendrán solo una oportunidad de lograr el pase a la siguiente instancia. Perder no es una opción para ninguno, solo ganando se logra el pase a semifinales. Cabe recordar que los cruces de cuartos de final son a un solo partido, donde los que quedaron mejor ubicados en la tabla de posiciones tendrán condición de local. Los penales definen en caso de empate en tiempo reglamentario.

En primera División, todos los encuentros se juegan el domingo 23 a las 15 hs. En cancha de Atlético Iguazú, Atlético Alem (que terminó 4º) será local ante Olimpia/San Antonio (5º). Los dirigidos por Walter Iturbide y los de Alfredo Forster protagonizarán un partido sumamente entretenido.

En tanto, en el Complejo Deportivo de 25 de Mayo, San Martín (3º) recibirá a Mojomi (6º), reeditando el clásico del Alto Uruguay cuyo antecedente más cercano significó el único partido que el perdió el equipo de Santa Rita que dirige Manuel Dutto. Y en Oberá se vivirá otro clásico, entre Atlético Oberá y Ex Alumnos 185. El parido será en el Alfonso Feversani. Los de Bruno Smorczewski terminaron en el 2º peldaño y reciben a los de Oscar Aguayo (7º). En el cruce entre ambos durante la fase clasificatoria, el Decano goleó al conjunto del Altiplano obereño, pero el “Exa” creció durante el torneo y promete dar pelea.

Cuarta División

La acción para los juveniles comienza este sábado 22 a las 10 hs. con el cruce entre Ex Alumnos 185 (4º) y Atlético Campo Grande (5º), en el Juan Areco de Villa Stemberg. Ese mismo día pero a las 15 hs., Olimpia/San Antonio (3º) recibirá a Atlético Oberá (6º) en el Juan G. Cáceres del Tiro Federal.

En tanto, el único partido del domingo a las 15 hs. será el cruce entre Atlético Campo Viera y Atlético Aristóbulo del Valle (2º y 7º respectivamente).

Los cruces (Cuartos de Final)

Primera División

Atlético Oberá vs Ex Alumnos 185 (2º vs 7º) domingo 23 15 hs.

San Martín vs Mojomi (3º vs 6º) domingo 23 15 hs.

Atl. Alem vs Olimpia/SA (4º vs 5º) domingo 23 15 hs.

Cuarta División

Ex Alumnos 185 vs Atl. C. Grande (4º vs 5º) sábado 22 10 hs

Olimpia/SA vs. Atlético Oberá (3º vs 6º) sábado 22 15 hs

Campo Viera vs. Atl. A. del Valle (2º vs 7º) domingo 23 15 hs.

Artículo visitado 11 veces, 11 visitas hoy