Una mujer y su ex pareja quedaron detenidos por desobediencia judicial

Ayer a la mañana Pablo R. (19) denunció en la Comisaria de la Mujer de esta ciudad que su mamá Rosana R. (44) había desaparecido, según manifestó el denunciante la misma salió el pasado 15 de este mes para ir a la casa de una amiga, y no regresó. Finalmente ayer fue encontrada y se estableció que había estado junto a su ex pareja, a pesar de que existe una prohibición de acercamiento mutuo: ambos terminaron detenidos por desobediencia policial.

El hecho movilizó a un gran número de efectivos policiales, ya que inmediatamente después de la denuncia se montó un amplio operativo, con la participación de todas las dependencias de la Unidad Regional II, para encontrar a la mujer.

La mujer había denunciado recientemente a su ex pareja, Luis W. (44), por violencia de género y amenazas; luego de intensas averiguaciones se estableció que durante la supuesta desaparición de la mujer ambos estuvieron juntos, quebrantando de esta manera la mencionada medida cautelar de prohibición de acercamiento mutuo, por lo que fueron detenidos y puesto a disposición de la justicia.

