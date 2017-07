La empresa SOS realizó un simulacro de emergencia médica en la Plazoleta de los Extranjeros

En el marco de los 22 años de la empresa Sociedad Obereña de Socorro (SOS), esta mañana se llevó a cabo un simulacro de emergencia médica en la Plazoleta de los Extranjeros de nuestra ciudad explicando al público en general como se debe actuar en situaciones de emergencia.

El Gerente General de la firma, Dr. Oscar Krieger destacó el hecho de haber cumplido 22 años brindando servicios, “Ver todo lo que pudimos hacer al día de hoy, de poder posicionarnos como empresa prehospitalaria en la ciudad de Oberá, es sumamente importante. Yo siempre dije que no todas las localidades tienen la oportunidad y la suerte de poder contar con un servicio de emergencias, así que para mí es una satisfacción muy grande, creo que la comunidad de Oberá toda nos apoya en ese sentido y nos acompañan. El motivo por el cual nosotros hoy como pequeña PYMES somos referentes en el interior de Misiones y eso habla mucho de la gente que está en la empresa las 24hs, porque desde que abrimos la empresa hasta el día de hoy nunca pudimos cerrar las puertas. Estoy con una satisfacción inmensa y un orgullo de poder haber llevado adelante este emprendimiento a pesar de todas las dificultades. Hoy festejamos con la gente de la empresa y la comunidad, por eso este regalo con la participación de Jorge Rumi que es instructor calificado, para que la comunidad pueda saber como reaccionar ante situaciones críticas”.

Por su parte el Instructor Jorge Rumi destacó que ante nada hay que educarse, “sucede que el público en general el público no tiene formación previa para atender a un accidentado, entonces el temor, la angustia, pánico, hace que uno no sepa que hacer. El primer paso será estar adherido a un sistema de emergencia que pueda venir rápidamente a hacerse cargo de la situación, pero en el mientras tanto suceden muchas cosas, 5 minutos hasta que la ambulancia llega parece una eternidad para el que espera, pero hay que saber cómo reaccionar. Esperar 7, 10 o 15 minutos para que se haga cargo de la situación un sistema de emergencia médica. Yo de verdad estoy sorprendido, vengo de Córdoba, trabajo en el sistema de emergencia médica municipal 107, en el Hospital de urgencias que es referente en el interior y ver la importancia que durante toda la semana hemos estado capacitando al personal, actualizándolos sobre técnicas, observando una unidad de terapia móvil de alta generación, yo la abro y me parece estar en una ambulancia mía del 107 en mi ciudad, eso habla a las claras de que el interior está preocupándose enormemente e invirtiendo en los mejores equipos”.

Además, Rumi recalcó la importancia de contar con un sistema de emergencias médicas en la ciudad y llevar adelante este tipo de eventos para el público en general, “Creo que deben sentirse orgullosos de esto, primero porque es una destreza para mostrar al público como se debe actuar, pero también es un ejercicio que permanentemente hay que realizar para internalizar conceptos y saber protocolarmente que hay que hacer en cada situación. Me voy muy contento, porque aún lejos de las grandes urbes, hay una Oberá que está copiando el mejor de los modelos. Estamos contagiando este espíritu a un grupo de personas que laburan dejando sus familias de lado, dejando los feriados de lado, dejando los fines de semana, para estar permanentemente listos para salir cuando una emergencia lo solicite”.

