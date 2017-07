Festival Oberá en Cortos 2017: La RECAM otorgó distinciones y acompaña espacios de integración regional

Intenso trabajo de cooperación

El espacio permitió conocer las líneas de trabajo de los distritos sub-nacionales, y encontrar temas de interés común con la RECAM, fomentar la mayor circulación de contenidos audiovisuales propios de la región, becas, accesibilidad, resguardo de material audiovisual y concursos de desarrollo de proyectos de series de ficción para productoras con antecedentes del Mercosur, etc.

En ese marco, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), Axel Monsú, reseñó el trabajo que se lleva adelante entre los Distritos Sub-nacionales de la Región: Misiones, Estados de Río Grande do Sul y Santa Catarina, Brasil, y el Departamento Central de Paraguay.

“Esta mesa tiene su origen unos meses atrás, cuando se desarrolló una reunión bilateral en Posadas, entre el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua y su par del Estado de Río Grande do Sul, José Ivo Sartori; intensificando el trabajo de cooperación. Es por eso que en el Festival se desarrollaron muestras de “Cine Gaúcho”, hubo intercambios entre estudiantes misioneros y brasileños en el marco de Oberá en Cortos y el Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), y se avanzó en la búsqueda de propuestas para generar coproducciones. Además, nos pareció muy pertinente la presencia de la RECAM como observadora de este proceso”, subrayó Monsú.

La producción audiovisual de la región transita por una etapa similar donde se advierten desafíos comunes. El vínculo entre las organizaciones y el compromiso concreto de trabajar en el fomento y circulación de obras audiovisuales entre fronteras, es necesario y estratégico.

Generar lazos fuertes con el sector audiovisual misionero

“Para nosotros es un momento histórico, un paso muy importante que estamos dando como sector audiovisual en general, y en particular para las cámaras productoras. Esto va a beneficiar muchísimo, porque queremos generar lazos fuertes con productoras y el sector audiovisual misionero, para poder hacer intercambios de profesionales, para que vengan a trabajen acá, en Paraguay. Nosotros estamos cerca y podemos interrelacionarnos muy bien”, declaró Arriola Afara de CAMPRO.

La cinematografía paraguaya tuvo un crecimiento exponencial a partir de películas como “Hamaca Paraguaya”, de Paz Encina, y “7 Cajas”, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, ganadoras de importantes premios, logrando ubicar al país hermano en el escenario internacional.

“La gente se dio cuenta de que en Paraguay hay contenidos que pueden verse en las pantallas, que llama mucho la atención y hoy la producción de una película paraguaya, se espera con una ansiedad impresionante. Ese crecimiento beneficia a nivel local porque la sociedad ya sabe que hay un cine paraguayo propio, nuestro. También estamos, desde la producción, desde el detrás de cámara, buscando la forma de perfeccionar esto, de crecer más, de cada vez poner más inversión, de poder traer y tener mejores equipos”, comentó Arriola.

La directora de Cultura del Gobierno del Departamento Central, Hebe Duarte, celebró la firma del convenio y resaltó la articulación entre las organizaciones del Estado de Misiones y Central, y las organizaciones del sector audiovisual. “Que el Gobierno se implique es importante. Nosotros apoyamos a las producciones audiovisuales con la difusión y trabajamos para que la actividad se desarrolle”, sostuvo Duarte.Mientras que Osvaldo Ortíz, de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Paraguay, afirmó que juntos podemos ser mucho más fuertes, tener propuestas más sólidas e interesantes. Me parece un buen comienzo y se nota la predisposición de todos”.Agregó que Paraguay está entrando en una etapa de expansión, de alianzas, de regionalización, “de pensar un poco más allá de nuestro territorio, así que este convenio nos viene muy bien en todos los sentidos, primero porque queremos hacer cosas concretas que se sientan inmediatamente, como por ejemplo, compartir el registro de gente que trabaja tanto acá como en Paraguay, así como las oportunidades laborales”.Ortiz destacó la trayectoria del Festival misionero, y su reconocimiento en la región. “Es un honor que la firma del convenio haya sido en el marco del Festival Oberá en Cortos. Es un encuentro cinematográfico cálido, con gente muy buena, es como estar en casa. Es un sentimiento muy positivo para el recuerdo”.

Convenio con Santa Catalina

Otro de los pasos dados para el fortalecimiento de la producción audiovisual de la región fue la firma del convenio de cooperación entre el Sindicato de la Industria Audiovisual de Santa Catarina, Santacine, la Asociación Cultural Panvisión, ambas organizaciones intervienen en el marco del Florianópolis Audiovisual Mercosul (FAM), el IAAviM y la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales “Red de Realizadores de Misiones”.

A partir de esta alianza estratégica, se trabajará en el mejoramiento de las políticas públicas de fomento, el desarrollo de actividades de formación, capacitación, pasantías y/o mentoring; generar canales de circulación de materiales y evaluar posibilidades de coproducción.

Región de las Misiones: Coproducción con Río Grande Do Sul

Con el objetivo de continuar los intercambios que se están dando en materia audiovisual entre Misiones y el Estado de Río Grande do Sul, se desarrolló una reunión de trabajo entre el subsecretario de coordinación y Relaciones Institucionales de la Provincia, Daniel Behler, la coordinadora de Presidencia de Canal 12, Erika Schmocker, el director general y secretario adjunto de la Secretaría de Cultura, Turismo, Deporte y Ocio, André Krysczczun, la titular del Instituto Estadual de Cine (IEC), Liege Nardi y, por el IAAviM, su presidente, Axel Monsú y Marisa Hassan.

Los participantes celebraron las acciones de intercambio desarrolladas en el marco del Festival y acordaron replicar las charlas y muestras en Porto Alegre y el Festival de Gramado (Brasil).

La provincia de Misiones presentó un proyecto para ser evaluado en la mesa: la creación de un concurso audiovisual, donde el Estado de Río Grande do Sul, a través de la IEC, Misiones, y el IAAviM y Canal 12, convocan a realizadores y productores para producir series documentales sobre las Misiones Jesuíticas. La propuesta fue bien recibida, y en los próximos meses se avanzará en las definiciones.

La presencia del coordinador alterno por Argentina de la RECAM, Guillermo Saura, fue clave en este contexto para acompañar el proceso y visibilizarlo institucionalmente en el ámbito Mercosur, esperan propiciar la participación en las próximas reuniones de trabajo.