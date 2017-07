Ediles solicitan informes por el prolongado cierre de las termas

Desde hace tres meses, las Termas de la Selva no brindan el servicio de piletas por una seria falla en la bomba que extrae el agua del acuífero Guaraní, aunque el predio permanece habilitado al público y hasta se cobra entrada.

Así, los visitantes pueden recorrer el lugar y apreciar la naturaleza, pero están privados de disfrutar las bondades del termalismo, el fin por el que fue diseñado y construido el parque.

Desde el consorcio que administra las termas no especificaron cuál es el inconveniente que persiste, si la bomba en cuestión no tiene arreglo o hace falta comprar otra, cuestiones que inquietan a la comunidad.

Este asunto la semana pasada fue motivo de un pedido de informe del Concejo Deliberante hacia el Ejecutivo municipal, que integra el consorcio junto con la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo).

Al respecto, el edil Abel Aguzezko reconoció: “Vemos con preocupación que el parque termal está cerrado desde hace tres meses y no sabemos si va tardar mucho en reactivarse, por lo que queremos saber en forma detallada cuánto tiempo va demandar la reparación de la bomba y si es eso posible o hace falta otra bomba”.

Inquietud general

Si bien el pedido fue girado al Ejecutivo comunal, trascendió que sus integrantes se reunirían con sus pares de la Celo para redactar un informe conjunto por parte del consorcio.

Es que Termas de la Selva fue pensada como un servicio que brinde las mismas prestaciones de otros centros de iguales características ubicados en diversos puntos del país, de manera que se constituya en un atractivo turístico diferente en Misiones.

“Estamos en temporada de vacaciones, en la cual siempre hay mucha demanda de visitantes en las termas, pero ahora no se está utilizando un recurso muy importante para incentivar la actividad turística y nos preocupa”, explicó Aguzezko.

Asimismo, el legislador subrayó que la iniciativa se aprobó por unanimidad, ya que “es una preocupación de todos los concejales y no hay animosidad contra nadie. Pero queremos saber qué pasa y por qué demora tanto”.

Ernesto Martins, presidente de la Cámara de Turismo Sierras Centrales, reconoció que “el panorama es complicado porque lo que se vende es destino (Oberá). Las Termas es nuestro atractivo principal, pero estamos tristes y preocupados porque no funcionan”.

Artículo visitado 57 veces, 57 visitas hoy

Fuente: Territoriodigital