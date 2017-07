Racing directo a Semis y Mojomi el último clasificado

Este domingo 16 se jugaron los partidos correspondientes a la última fecha de la fase clasificatoria del Apertura de la Liga Regional Obereña Fútbol, copa “César Cardozo”. Racing recibió en el Juan Pratz Ribas a San Martín de 25 de Mayo, ambos ya clasificados. Pero la Academia no se quería conformar solo con eso y buscaba un resultado que le sirviera para quedar en la punta de la tabla y así pasar directamente a semifinales. Por eso salió a atacar desde el principio, pese al frío y la lluvia que complicó el juego. Así logró ponerse en ventaja promediando el primer tiempo, con un gol del delantero Leandro Osorio. Pese a que el local manejó gran parte del encuentro, San Martín no dio brazo a torcer y aprovechó un error en la defensa para lograr el empate a través de Amaro Rodríguez. El empate liquidó el encuentro, ante la imposibilidad de jugar debido a las inclemencias del tiempo.

En tanto, Mojomi visitaba a Atlético Aristóbulo del Valle con el conocimiento de que se valía de sí mismo para clasificar (debía ganar sí o sí para no depender de otros resultados). Los de Manuel Dutto arrastraban varios empates pero en la última logró una victoria 3 a 1 que le sirvió para lograr su objetivo.

En Leandro N. Alem se vivió el clásico de la ciudad entre Atlético Alem y Atlético Iguazú. Los de Walter Iturbide ya están clasificados pero buscaban mantenerse en la tercera posición y no lo pudieron lograr tras empatar 1 a 1. En tanto, en Oberá, AEMO venció a Atlético Campo Grande 2 a 1. Y en Villa Bonita, River venció 3 a 2 a Ex Alumnos 185 pero a pesar de ganar no pudo clasificar debido al resultado de Mojomi. Olimpia/San Antonio venció a Atlético Campo Viera 1 a 0.

Ante igualdad de puntos, las posiciones se definen por los resultados de los partidos entre sí. En el caso de San Martín y Atlético Alem (ambos con 21), los de 25 de Mayo vencieron a los de Alem por la 12ª fecha; en tanto que en el caso de Mojomi y Ex Alumnos (los dos con 17), los de Santa Rita vencieron a los del Altiplano por la 8ª fecha.

Los cruces (2ª ronda): Atlético Oberá vs Ex Alumnos (2º vs 7º) / San Martín vs Mojomi (3º vs 6º) y Atl. Alem vs Olimpia/SA (4º vs 5º).

