El Samic sumó consultorio de enfermedades crónicas

En el marco del Programa Proteger, se puso en funcionamiento un consultorio exclusivo para la prevención, diagnóstico y tratamiento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). El ambulatorio funcionará de lunes a viernes en el hospital Samic, de esta ciudad.

Los principales tipos de ECNT son las enfermedades cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como la enfermedad pulmonar obstructivas crónica (Epoc) y el asma, además de la diabetes, entre otras.

En este contexto, el titular de la cartera sanitaria Walter Villalba -quien participó de la apertura del consultorio- indicó que este nuevo espacio “permitirá el ordenamiento y ampliar un poco más el servicio, pero sobre todo el ordenamiento de lo que ya viene haciendo el hospital en lo que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles y el reconocimiento de un grupo de la sociedad que después conlleva a un mayor gasto en salud”.

Las ECNT son enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta.

En este sentido, Villaba sostuvo que la mayoría de los misioneros “se mueren justamente por este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles y de todas sus complicaciones posteriores, como el infarto agudo de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, el pie de diabético, falla renal, ceguera por diabetes”, enumeró.

Estas patologías se van a englobar en este nuevo consultorio y permitirá no solamente la atención, sino que el sistema de salud.

También “tendrá mejores estadísticas, saber hacia dónde uno debe reaccionar después de la inversión sanitaria, hablamos de los recursos financieros específicamente y obviamente permitir que la gente sepa un lugar físico y los profesionales que están atendiendo en estas áreas para que tengan su patología en resguardo”, puntualizó.

Villalba dijo que este trabajo que se realiza permite la divulgación de una serie de programas que tiene el Ministerio.

“Hace que esta medicación llegue gratis a la gente, por ejemplo, que hoy a veces no se conoce, o que tengan la curación de las heridas de los diabéticos gratuitamente y con gente que se está capacitando para eso constantemente”, reseñó el titular de la cartera sanitaria provincial.

Y adelantó: “En la medida que hemos evaluado los procesos en el hospital de Posadas, más algún Centro de Atención Primaria, poder multiplicarlo en el resto de la provincia. Aquí en Oberá, en Alem que ya comenzaron a trabajar y después lo iremos multiplicando”.

Los turnos se sacan en el consultorio en horario de enfermería.

