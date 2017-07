Daniel Hendler: Es una desinteligencia tratar de asfixiar en la industria todo lo cultural

Misiones. Este miércoles, la segunda jornada del 14to Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos, comenzó con la presentación de la película El Candidato, con la presencia de su director, Daniel Hendler y el protagonista, Diego De Paula, Antes de la proyección hablaron de qué trata la película, y poco después la presentaron al público en el Sala Cine Ar. del Cine Teatro Oberá.

Antes, el reconocido actor y director uruguayo, expresó a la prensa del Festival Oberá en Cortos que la trama de esta película gira en torno a la preparación que un millonario realiza para convertirse en un líder político. “Este camino presenta las contradicciones propias de este sujeto en un ambiente teñido de marketing y publicidad para erigirlo como próximo diputado”.

Reflexivo sobre este tipo de escenarios, el largometraje plantea una mirada humorística y coyuntural del espectro político que se está viviendo a nivel mundial, pero también las idas y vueltas de un hombre que se ve atravesado por su función familiar y social. “El rol de medios no se ve en la película con profundidad, lo que se propone tiene más que ver con las personas que con el sistema, pero por supuesto se pueden encontrar libremente diferentes metáforas” explicó el director.

“El discurso sobre la cultura empieza a ponerse neoliberal”

El reconocido actor y director uruguayo, planteó que el discurso sobre la cultura “empieza a ponerse un poco neoliberal, ya que se le pide que brinde una rentabilidad que genera confusión al pensar en cultura e industria. En este momento es difícil ese planteo, me parece una desinteligencia tratar de asfixiar todo lo que es cultura en la industria”, aseveró.

En este sentido, analizó que cuando una película apuesta a financiarse con fondos públicos y privados, “pero después no tiene pantallas de exhibición, el Estado es responsable de brindar las pantallas necesarias para devolver esa inversión que hizo a los ciudadanos”.

Ponderó que espacios como el Festival Oberá en Cortos, posibilitan multiplicidad de contenidos para difundir en una pantalla regional de importancia nacional e internacional. “Los circuitos privados están cada vez más cerrados a difundir contenidos nacionales, y eso afecta directamente a nuestro sector”, cuestionó el cineasta.

Hendler y De Paula también analizaron que el cine argentino no está en su mejor momento en cuanto al cambio de paradigma respecto de la nueva Ley de Medios, para la cual sólo se convocó a las principales distribuidoras estadounidenses, las que “incentivan a desregular el mercado: Acá cuesta entender la necesidad de ese proteccionismo. Queremos una cultura más libre y ver en la sala más variedad de cosas y que sea más justa la pelea entre esos espacios. En este momento es difícil ese planteo, me parece una desinteligencia tratar de asfixiar todo lo que es cultura en la industria”.Diego De Paula acotó que esta política “va más allá de nuestro sector de trabajo. Las oportunidades cada vez son menos democráticas y esto es muy preocupante como sociedad y va en contra del modelo de país que yo quisiera”, a lo que Hendler enfatizó que “cada sector empieza a sufrir un ahorque progresivo y no expuesto ni deliberado y la reacción no llega de manera organizada o colectiva, como cada uno está cuidando su lugar cuesta que se pueda armar alguna especie de planteo grupal sostenido”.No obstante, aclaró que a pesar de esta coyuntura, el proceso de creación de El Candidato fue posible gracias a la búsqueda del equilibrio entre medios, circuitos y espacios autogestivos y de otro tipo, y en ese sentido destacó la relevancia de Oberá en Cortos como espacio que permite una mayor accesibilidad a distintos tipos de públicos a las obras cinematográficas.

La construcción de un líder político

Con buen humor, distendidos, mate en mano, en una rueda de prensa que se realizó en el hall de la Sala Cine Ar. del Cine Teatro Oberá,

El director uruguayo, Daniel Hendler, y su actor, Diego De Paula, respondieron las inquietudes de la prensa, manifestando su alegría por esta invitación en su primera vez que visitan Oberá. El largometraje gira en torno al proceso de diseño y preparación de la figura política del millonario Martín Marchand (Diego De Paula), quien busca ser candidato desde una inquietud existencial más que de una vocación de servicio.

“El film es sobre la construcción de un líder político, de su discurso, pero también de la contradicción de eso con su forma de ser, sus carencias afectivas y personales y sus hábitos. Todo eso se pone en juego para seducir a quien tenga que seducir”, detalló el cineasta que trabaja en este proyecto desde el 2011.

El protagonista sufre del anonimato en una familia aristocrática. Sobre la construcción de su personaje, De Paula acotó que “lejos de armar un rol de un candidato desde una maqueta, nuestro trabajo fue construir una persona con un conflicto profundo, un tipo que está muy incomodo en su vida y en su contexto familiar y la candidatura le sirve de excusa para armarse él mismo”.

El actor también destacó la riqueza de trabajar con (Daniel) Hendler, quien desde su experiencia como actor y director, “tiene una mirada muy específica respecto a la dirección sutil y profunda sobre los personajes”.

La película tuvo su primera presentación internacional en Miami, y también participó en festivales de Nueva York y Málaga. En Argentina presentada en el BAFICI, recorrerá distintos festivales de provincias, y próximamente se presentará en un prestigioso festival en Francia y otro en San Pablo. Además, Hendler destacó que muy pronto el film estará disponible en una plataforma digital comercial.