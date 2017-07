Techo construirá 13 nuevas viviendas en el barrio San José y Villa Cristen

Desde techo Oberá ya están organizando la próxima construcción de viviendas de emergencia. En la ciudad de Oberá ya se han construido 136 viviendas y en esta oportunidad los jóvenes estarán construyendo el 29 y el 30 de julio 13 viviendas más.

El Director General de Techo en Oberá, Damián Reinero dijo “estamos con toda esa organización, los roles para la construcción y viendo las escuelas donde vamos a dormir en ese fin de semana. Teniendo las reuniones previas, hablando con las familias, haciendo los seguimientos a los pagos, porque las familias pagan un porcentaje de lo que vale la vivienda. En el caso de que se atrasen hacemos hincapié en cómo se puede ir adaptando a la situación de esa familia o en el peor de los casos tener que llegar a la desafectación”.

Consultado sobre las desafectaciones Reinero dijo “a veces pasa, nosotros somos tajantes en eso, pero siempre haciendo un seguimiento y acompañamiento caso a caso. Viendo cómo está la familia, en que situación, que posibilidades tiene también. Evaluando hasta donde se le puede pedir el trabajo en conjunto y hasta donde no, porque no es lo mismo trabajar con una pareja joven, que con una pareja de ancianos, en definitiva, evaluamos la situación. Es difícil porque si fuera por nosotros construiríamos y trabajaríamos con todos, pero es una posibilidad que también se da”.

El Titular de Techo en Oberá dijo que en esta oportunidad serán 13 las viviendas que se van a levantar, “Vamos a construir 8 casas en San José y las 5 restantes en Villa Cristen”. Sobre los relevamientos que realizan el referente de Techo en Oberá dijo que son muchos los que “Si a partir de esa información que levantamos para que el sector público tenga una base para mejorarla, esa fue siempre nuestra idea, que sea un escalón para que a partir de eso se empiece a mejorar la información. Principalmente actualizar, porque el problema de los relevamientos es que la situación es muy dinámica y hay que tener actualizado eso. Todavía el sector público no está utilizando la información y tampoco nos acercaron relevamientos generales como nosotros presentamos y pedimos el cruce de información, pero seguimos abiertos al trabajo y seguimos presentando los avances que tenemos con respecto a eso”.

