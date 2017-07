Comenzó ayer una nueva Edición de Oberá en Cortos, promete ser muy poderosa

Inició anoche la 14ta Edición del Festival de Cortometrajes más importante de Misiones, Oberá en Corto abrió sus puertas con el descubrimiento de la placa 2017 situada frente a la Sala de Cine.Ar del Cine Teatro Oberá, de manos del coordinador del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), Axel Monsú, el intendente de Oberá, Carlos Fernández, y la ministra de Cultura y Educación, Ivonne Aquino, entre otras autoridades.

Minutos después, la sala se colmó de un público fiel y constante a este Festival, que ya es un clásico en Misiones y la región desde hace 14 años. Los presentadores Carla Svica y Diego Samaniego, anunciaron el homenaje al realizador Humberto Carrizo, uno de los talentosos exponentes del cine local que hizo escuela. Se proyectaron dos de sus cortos “Tabaco criollo” y “La virgen perdida” donde impera su mirada estética y profunda.

“Este es un espacio que tiene muchas aristas, la de venir a encontrarnos con un espacio de arte, de disfrutar del cine, de la diversidad cultural de la pantalla, del lenguaje y de los formatos. Este año más presente que nunca, tenemos películas de los cinco continentes. Este año la pantalla y el programa son exquisitos”.

“Sabemos que es fruto del esfuerzo de un equipo grande, de un montón de instituciones y realizadores audiovisuales. El Festival sucede no sólo en Oberá, sino también en once subsedes, en distintas localidades de la provincia y se va haciendo cada vez más provincial, no solamente sucede en esta sala, sino que este año también sumamos la carpa del microcine Incaa en la plaza San Martín. En el inicio no había mucha certeza hacia dónde íbamos, pero seguimos como siempre la corazonada y la intuición y con trabajo en equipo y esfuerzo logramos sacar adelante esta edición, que es muy poderosa”, dijo.

Duarte: Oberá en Cortos tuvo apoyo incondicional de Ticha Bárbaro

También hubo palabras sentidas en recuerdo de Juana “Ticha” Bárbaro, en la voz de la diputada provincial Myriam Duarte, quien sostuvo que como organización del Festival, “me acordaba que en el 2006, cuando me incorporé a la organización, caminábamos desde el ex secadero Bárbaro hacia el centro a las dos de la mañana, no sé si íbamos a Cultura o a la Municipalidad porque molestábamos todo el tiempo, y hablábamos con los compañeros que lo que estábamos haciendo era una locura: generar un Festival de Cine en una provincia donde en ese momento no había un sólo cine en pie. Fuimos y volvimos pensando que era una locura pero seguimos caminando”.

La diputada remarcó que esa anécdota marca el espíritu que con mucho esfuerzo se sigue sosteniendo. “A veces uno se pregunta qué hubiera pasado si abandonábamos el intento, no sabemos cómo hubiera sido de otra manera; pero sí sabemos que desde sus inicios, Oberá en Cortos fue posible en enorme medida porque contamos con el apoyo incondicional durante años de “Ticha” Bárbaro que nos acompañó desde el inicio en algunos momentos con unas largas charlas y discusiones desde la perspectiva de lo que decíamos hasta posibilidades futuras de todo tipo”.

Duarte expuso que fueron muchos años en los que las actividades más importantes del Festival Oberá en Cortos tuvieron lugar en el ex secadero Bárbaro y esta mujer fue una persona muy importante que “nos dio un puntal fundamental a nosotros que éramos más jóvenes; teníamos varios conflictos con un montón de cosas y en muchos momentos la Ticha nos ordenó. Por eso es necesario hacerle un enorme y agradecido homenaje porque no sé cómo habría sido de otra manera, pero sí sabemos que esto es posible gracias a ella”, indicó.

“El audiovisual es una gran herramienta para la educación”

Para la ministra Aquino los niños y jóvenes de la provincia descubren un montón de posibilidades en este mundo audiovisual. Lo que ellos relatan cuando ven sus producciones en las escuelas, actos, salas de cine. La apertura de distintas salas generó que se volviera a contagiar a la población de las distintas localidades, “de esta cosa linda de juntarse a ver una realización cinematográfica que expresa que a ellos les cambia la vida. Creo que eso es algo que trasciende y que seguramente este equipo ni se imaginaba que podía suceder cuando empezaron hace 14 años, con la idea de generar ese espacio del Festival de Cortometrajes aquí en Oberá”.

La funcionaria consideró que el audiovisual es una herramienta muy potente para la educación. “Mucho más de lo que podemos imaginar. Y nuestros jóvenes nos enseñan rompiendo con los esquemas y modos tradicionales de enseñar y aprender, que es posible construir conocimiento y una sociedad más justa e igualitaria. Rescato esa veta que ustedes ponen al servicio de la sociedad y me da orgullo que sea en Oberá y que desde acá se proyecte a la provincia, al país y a la región”.

Observó que éstos 14 años sean los primeros 14 y “que esta rebeldía de la adolescencia permita seguir creciendo a este proyecto y que siempre van a encontrar en el Gobierno de Misiones, en la persona de Hugo Pasalacqua un apoyo, un mano amiga para que el Festival siga creciendo”, subrayó finalmente.

Empoderar a los realizadores a defender este espacio

Además de Monsú, estuvieron el vicerrector de la UNaM, Fernando Kramer, y los integrantes de la Productora de la Tierra y la Red de Realizadores de Misiones, Lucía Alcaín y Sergio Acosta, y el decano de la Facultad de Arte y Diseño, Ian Kislo, entre otros, quienes manifestaron el orgullo y la satisfacción de ver como el Festival crece a pasos agigantados.

La productora Alcain, y el realizador Acosta, enfatizaron que la decisión de la Productora de la Tierra de dar espacio a nuevos organizadores del Festival Oberá en Cortos, se enmarca en empoderar a los realizadores a defender y hacer propio el espacio audiovisual para toda la región. “Es un ejemplo de que los objetivos se cumplen porque el deseo es inmanejable y seguimos en ese caminos desde hace varios años cuando un grupo de realizadores nos vinieron a proponer el sueño de hacer cine”, señaló Acosta.

La noche del martes cerró con la actuación de la posadeña Ronda.

Actividades para hoy

Sala Cine.Ar del Cine Teatro Oberá

A las 10.00 Conferencia de prensa del director uruguayo Daniel Hendler en la carpa ubicada frente a la Sala Cine.Ar

A las 10.00 Muestra Cine Joven; Festival Cine Rural; Cine Joven Comunitario

A las 14.00 Muestra Cine Gaucho.

A las 16.00 Muestra Cine.Ar película El Candidato, de Daniel Hendler.

A las 19.00 Competencia Entre Fronteras

A las 20.00 Competencia Internacional

A las 21.00 Película Ejercicios de Memoria, del directora Paz Encina.

Lugar: Carpa Microcine Incaa

A las 16.00 Muestra Festival Play

A las 18.00 Muestra de Cine Francés

A las 20.00 Escenarios Vivos

Lugar: Carpa Entre Fronteras

A las 10.00 Mesa Abierta Situación del audiovisual en Paraguay

A las 17.00 Mesa Abierta Coproducir en la Triple Frontera

A las 24.00 Presentación del libro “Rock en Misiones. Canciones con historia”.

A las 24.30 Escenarios Vivos.

