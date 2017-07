Colectividades analizarían no continuar con la Pre Fiesta del Inmigrante

Apenas finalizada la Pre Fiesta del Inmigrante 2017, comenzó la etapa de los balances y análisis sobre su continuidad. Varias son las voces que se escucharon considerando sobre todo que deberán ser los Presidentes de las Colectividades quienes evalúen en el seno de Federación la continuidad de la Pre Fiesta.

El Presidente de Federación de Colectividades Juan Hultgren dijo, “Tenemos que ver los lados positivos y los lados negativos. Positivo es que al generar la Pre Fiesta nosotros vemos todo lo que hay que arreglar para la Fiesta. El negativo es el cansancio, el poco acompañamiento de una Pre Fiesta, aunque creo que ha superado la convocatoria a los años anteriores. Pero igual, es un Parque grande con muchas colectividades y genera un gasto extra. Eso va a quedar a criterio de una reunión próxima con los presidentes para evaluar si hacemos el año que viene una próxima o buscaremos otras alternativas. A nivel costos recién hoy se harán los arreglos de valores para ver cómo fue. Obviamente que los costos de organización no son baratos, toda la operación del armado y montaje de estas actividades tiene un costo que hay que cubrir. Tengo entendido que han entrado aproximadamente unas cuatro mil entradas, así que veremos que podemos cubrir con eso y esperemos tapar las deudas de lo que fue la organización”.

Carlos Eichelt Presidente de la Colectividad Alemana consideró, “hay cosas positivas que se pueden sacar de la Pre Fiesta, si bien como ya dijeron otros Presidentes se debe hacer una evaluación general a ver si esto es positivo para la Fiesta Nacional del Inmigrante y si es positivo para las Colectividades. Si bien el sábado fue un éxito en comparación a los otros 5 años, se puede decir que el viernes y domingo no, para nada. Tendríamos que pensar cuales son los puntos positivos y ponerlos en la balanza. Un punto positivo es que se van preparando las casas para septiembre, una de las cosas negativas es la imagen que da el Parque al no estar completo, al visitante dar una imagen de la Fiesta que no es la ideal, entonces hay que ver si van a volver. Ven las casas no todas abiertas, no todas con sus comidas, no todas con bailes o con sus grupos musicales todo el tiempo. Se propone hace algún tiempo hacer otros eventos, hace unos cuantos años propuse hacer la fiesta de las pascuas. Hay una distancia entre la Fiesta del inmigrante y esa fecha. Otra fiesta para seguir evaluando será la de la cerveza de las colectividades”.

Desde la Colectividad Portuguesa, su titular Gloria Miguel indicó que el balance no fue bueno, “tuvimos poca afluencia de público, el viernes tuvimos una pareja. El sábado vendimos 12 francesinhas que es nuestro plato típico y el domingo tuvimos una pareja al mediodía. No se cubrieron los gastos, para mí fue pérdida. Igualmente mantuvimos la casa abierta por si venían los turistas, quisimos apoyar la Pre Fiesta, pero habría que rever esto. Me preocupa que vienen los turistas y se encuentren con esta imagen que no es buena, tenemos que discutirlo y buscar innovaciones. Tendríamos que hacer otro evento con otro nombre, no Pre Fiesta sino innovar. Nosotros todos trabajamos ad honorem, nadie cobra nada. Para nosotros fue un esfuerzo enorme mantener la casa abierta porque eso significa gastos y que no se recuperan”.

Por otra parte, pero también dentro del marco de la Pre Fiesta del Inmigrante, el sábado 8 de Julio a las 20 hs. en la Colectividad Portuguesa de Oberá, Mnes. ante la Escribana pública Leonor Von Fuchs, contando con la presencia de la Presidente y los socios, se llevó a cabo el sorteo de los números vendidos del Bono Colaboración resultando ganadores:

3er. Premio Numero: 218 – Jose Emanuel Zapani (Santa Rita)

2do. Premio Numero: 470 – Manuel Evaldo Fonseca (Oberá)

1er. Premio Numero 246 – Adolfo Enrique Miguel (Posadas) PREMIOS: 1er. $ 3.000 – 2do. $1.500 y 3er. $ 500.

Por otra parte esta tarde se realizó un té solidario en la casa típica de la Colectividad Portuguesa con la visita de la Laica portuguesa María Fátima Pintos Riveiro.

