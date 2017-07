Potente simulacro de siniestro vial en escuela de Guaraní

Alumnos del Bachillerato Pedagógico 1 de esta localidad realizaron un simulacro sobre accidentes de tránsito, con la intención de concientizar sobre las diversas causas de los siniestros.

Fue el colofón de un trabajo sobre investigación y estudio sobre la responsabilidad en la vía pública.

“Esto tiene inicio este año a partir de que el Consejo General de Educación (CGE) de la Provincia, la cual estableció incorporar como contenido específico lo que tiene que ver con la responsabilidad vial”, comentó a El Territorio Norma Castillo, profesora a cargo de la iniciativa.

Los chicos estudiaron en el curso, se informaron durante un mes y medio trabajando sobre los accidentes, las causas, daños. Además aportaron su granito de arena e hicieron la demostración en la vía pública para concientizar sobre la seguridad vial.

La actividad se desarrolló frente al establecimiento educativo, dónde se cortó el tránsito y se demostraron las principales causas de los siniestros, como manejar alcoholizado, caminar distraídos o no tener el vehículo en condiciones.

Participaron de la demostración integrantes de la Policía de Misiones, la ambulancia del pueblo, enfermeros y los mismos alumnos hicieron la práctica de rescate.

“Es todo un montaje, una escena, un simulacro de los distintos puntos de accidentes, causas, consecuencias, con carteles de información, frases, consejos de concientización”, explicó la profesora.

No solamente sirvió para que los alumnos adquieran una postura crítica ante los siniestros, sino que es un compromiso con sus propias vidas.

Para los estudiantes fue una buena experiencia, “se trabajó mucho en clase, es interesante porque son a diario los accidentes. Esto sirve para concientizar a conductores, peatones y futuros conductores que son los alumnos del colegio”, dijo una alumna del establecimiento.

Los padres, docentes y estudiantes que observaron manifestaron que eran escenas casi reales, una fuerte puesta en escena. “Sirve para que los chicos se concienticen que no es bueno andar alcoholizado al conducir o caminar sin prestar atención que causan daños irreparables”.

