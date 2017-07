Con pocos cambios en la tabla se completó la 12ª fecha

El torneo Apertura 2017 “César Cardozo” avanza hacia la definición de la fase clasificatoria luego de que este domingo se completaran los partidos de la 12ª fecha. El empate de Racing y la derrota de Atlético Alem dejan a los primeros puestos sin cambios, pero los que pelean por la clasificación respiran.

Este domingo 9 se jugaron los cuatro partidos correspondientes a la penúltima fecha de la fase clasificatoria del Apertura de la Liga Regional Obereña Fútbol.

En el Complejo Deportivo de Santa Rita, el conjunto que dirige Manuel Dutto recibió a River de Villa Bonita. Mojomi sigue sumando empate tras empate y en la penúltima fecha no pudo quebrar esa racha como local. Tanto los locales como los dirigidos por Sebastián Montenegro necesitaban ganar para seguir luchando por la clasificación a la siguiente instancia pero ni siquiera pudieron quebrar el cero en el marcador y terminaron igualados sin goles.

En tanto, en 25 de Mayo, San Martín recibió a Atlético Alem. Tanto los de Marcelo Alvez como los de Walter Iturbide pelean por quedar mejor ubicados en la tabla, ya pensando en la segunda rueda. El local se hizo fuerte en su casa y dominó las acciones, yendo al descanso arriba en el marcador (1-0). En el complemento no hubo cambios ni cuando la visita pudo descontar. Al final, San Martín fue contundente y venció 3 a 1, sumando tres puntos importantes.

Y en el Parque General San Martín. Atlético Campo Grande recibió a Racing de Villa Svea. La Academia de Rubén Agli quería volver a ser el puntero del torneo, aprovechando que Atlético Oberá ya jugó todos sus partidos y no puede sumar más. Pero los de Diego Da Silva propusieron un juego intenso que lo llevó a ponerse en ventaja en la primera mitad. Fue recién en el complemento cuando Racing logró el empate que sería el definitivo..

En el Juan Areco de Villa Stemberg, Ex Alumnos 185 reeditó el viejo clásico barrial con Olimpia/San Antonio. Los de Oscar Aguayo llegaban un peldaño arriba en la tabla respecto de su rival, por lo que el duelo con los Alfredo Forster anticipaba muchas emociones ya que ambos mantienen chances de clasificar. Pero la visita salió mucho más concentrado y antes de que pasara el primer minuto de juego ya se había puesto en ventaja con gol de Nicolás Portillo tras una gran corrida de Ángelo Maffini. Olimpia/SA tuvo incluso varias chances de ampliar el marcador merced a las ventajas que ofrecía la defensa local, pero la puntería no estaba afinada. Hasta que a los 45´ apareció nuevamente Maffini, quien con gran acción batió al guardameta y anotó el 2-0. En el complemento, el “Exa” no encontró los caminos para descontar. Por si fuera poco, el arquero Mathias Salinas le atajó un penal a Julio Fernández, evitando la caída de su valla en la más clara del local.

CUARTA DIVISIÓN: Racing es el nuevo puntero

Olimpia/San Antonio se perdió la oportunidad de llegar a la punta del torneo tras empatar sin goles en su visita a Ex Alumnos 185 (0-0), aunque al menos mantuvo el invicto una vez más (lleva 38 partidos sin perder). El que si sumó fue Racing que venció 4 a 3 a Campo Grande como visitante y ahora es el nuevo puntero. En tanto, Mojomi venció 1 a 0 a River y San Martín derrotó también por 1 a 0 a Atl. Alem.

Posiciones 1ª División

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS

ATL. OBERA 12 8 2 2 33 17 16 26

RACING 11 7 4 0 18 9 9 25

ATL.ALEM 11 6 2 3 24 18 6 20

SAN MARTIN 11 6 2 3 18 16 2 20

OLIMPIA-S.A 11 5 2 4 20 18 2 17

EX ALUMNOS 11 5 2 4 14 17 -3 17

MOJOMI 11 2 8 1 11 10 1 14

ATL. RIVER 11 3 4 4 10 11 -1 13

CPO. GRANDE 11 3 3 5 13 16 -3 12

ATL. A. VALLE 11 3 1 7 15 21 -6 10

CAMPO VIERA 11 3 1 7 14 17 -3 10

ATL.IGUAZU 11 1 4 6 14 19 -5 7

AEMO 11 1 3 7 11 26 -15 6

Posiciones 4ª PJ PG PE PP GF GC DG Pts

Racing 11 7 3 1 23 13 10 24

Campo Viera 11 8 0 3 28 21 7 24

Olimpia/SA 11 6 5 0 16 8 8 23

Ex Alumnos 185 11 6 2 3 20 15 5 20

Atl. Oberá 12 5 3 4 11 11 0 18

Atl. Campo Grande 11 3 6 2 13 12 1 15

San Martín 10 4 2 5 15 16 -1 14

Atl. A. del Valle 11 3 4 4 12 12 0 13

Mojomi 11 3 4 4 8 10 -2 13

AEMO 11 4 0 7 16 16 0 12

Atl. River 11 2 5 4 6 8 -2 11

Atl. Alem 11 1 2 8 9 24 -15 5

Atl. Iguazú 11 1 2 8 9 19 -10 5

