Jamasmeie: la situación económica de la región es crítica

El Presidente de la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio, Fabián Jamasmeie en diálogo con el Aire de la Mañana consideró que la situación económica de la región es crítica, “No hay todavía un cambio, vemos que subió el combustible y eso va a traer aparejado seguramente que suba algo el tema de la mercadería”. Jamasmeie calificó como extraña la situación, ya que dijo que en Brasil bajan los combustibles y también a nivel internacional, “acá dicen que sube un poquito el dólar y por eso han subido, siempre hay excusas. Pero no nos sirve, a nadie. Queremos entrar en la parte internacional, hacer un país abierto y estamos haciendo las cosas al revés”.

Consultado sobre cómo afectan las importaciones en la industria nacional el titular de la CRIPCO consideró que en algunos casos afecta y en otros deben importar insumos que no hay en el país. “Tampoco se va a reactivar la industria nacional con la parte impositiva que tenemos. No los sueldos, porque no es lo que influye, si influyen los aportes. Eso es lo más complejo, entonces si no hay una reforma acá va a seguir igual”.

Jamasmeie se refirió además al endeudamiento del Estado Nacional y comparando la actualidad económica misionera, la carga impositiva y a la “aduana” para ingresar mercaderías a Misiones, “nos están fundiendo a toda la parte económica de Misiones y la provincia está bien, pero y el que le da de comer todos los días al Estado con los impuestos” se preguntó. “La semana pasada tuvimos una reunión con el Ministro Coordinador y el Ministro de la Industria y les planteamos todo esto. Quieren fomentar que haya industrias y así como está no se puede. Le planteamos desde las distintas Cámaras de Industria Producción y Comercio que no solamente son los impuestos, sino que hay un montón de empresas que ya no le venden a Misiones, entonces que industria va a venir acá si no puede comprar un insumo desde otra provincia o no puede comprar una máquina porque no quieren traerla más a Misiones. Estamos cansados de verso, estamos cansados de que nos mientan y que nos sigan robando con el solo hecho de decir no se endeuda la Provincia”, señaló el titular de la Cámara de Comercio de Oberá.

Por otra parte, Fabián Jamasmeie invitó al curso que se realizará en la sede de la CRIPCO hoy jueves sobre Atención al cliente y Manejo de quejas, con el patrocinio de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El mismo está dirigido al personal de contacto de las organizaciones y su cadena de valor, para lograr ser competitivos y generar la diferencia.

Será dictado por el Lic. Diego A. Ontiveros el jueves 6 del corriente de 19.45 a 22.45 hs. no teniendo costo para los socios de la Cámara y para los no socios un valor de $100.

Se emitirán Certificados de Asistencia.

