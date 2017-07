Charla sobre aprovechamiento del agua de lluvia

Convocada por el Presidente del Concejo Deliberante Obereño Ariel Chaves, esta mañana se realizó una charla sobre el aprovechamiento del agua de lluvia a cargo del Ingeniero Néstor Munaretto. Además de los ediles, la reunión contó con la presencia del titular del EPRAC José Guccione, el Secretario de Coordinación Municipal Santiago Marrodán, Presidente del Consejo de Administración de la CELO Rafael Pereyra Pigerl y autoridades de los colegios de Arquitectos e Ingenieros de la ciudad.

Munaretto quien hace tiempo impulsa la idea de la reutilización del agua de lluvia, indicó que una persona necesita 120 litros de agua por día, de los cuales solamente 20 deben ser agua potable y los restantes 100 litros pueden ser agua de lluvia almacenada.

Durante su exposición el Ing. Munaretto agradeció el interés del legislativo local por este proyecto y citó ejemplos de emprendimientos en los que se utiliza este tipo de recursos, además explicó que el tema es la “captación de agua de lluvia, el almacenamiento, de esa agua que cae abundante, excelente y gratis, para que quede en el lugar donde cae y sea útil y no un problema. No se justifica utilizar agua potable para otros usos que no sea el consumo humano”.

Desde el Bloque del Frente Renovador del Concejo Deliberante, se promueve un proyecto para reutilizar el agua de lluvia en las construcciones que se hacen en la ciudad, llevando como objetivo concientizar a la población y por eso la necesidad de realizar este tipo de charlas con la presencia de distintas instituciones. Destacaron los ediles que el proyecto se tratará próximamente en sesión y esperan que sea aprobado por unanimidad.

