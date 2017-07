Presentación de la programación del Festival Oberá en Cortos 2017: “Un clásico en Misiones”

Este martes se presentaron las actividades y la grilla de proyecciones de la 14ta Edición del Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos: por la Identidad y la Diversidad Cultural, que se desarrollará del 11 al 15 de julio, en la Capital del Monte.

El lanzamiento contó con la presencia del rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Gortari , el coordinador del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), Axel Monsú, la directora de Cultura de la Municipalidad de Oberá, Lilian Vega, el decano de la Facultad de Artes y Diseño (UNaM), Ian Kislo; el presidente de la Asociación de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Red de Realizadores de Misiones), Gastón Gularte y la subsecretaria de Cultura de la Provincia, Lucía Mikitiuk.

El Festival de Cortometrajes “que ya es un clásico en Misiones”, se inicia la semana próxima con una propuesta amplia de proyecciones, capacitaciones, charlas, mesas abiertas y bandas en vivo.

Le Blu, será la película misionera del director Guillermo Rovira, abrirá el Festival el martes 11 de julio, a las 20.00, en la Cine.Ar de la Sala del Cine Teatro Oberá (San Martín 1069).

Cada año se amplía la diversidad de cortometrajes en dos competencias, y el público podrá participar con su voto en el Certamen Internacional con diez obras provenientes de Alemania, Sahara Occidental, Georgia, España, Irán, Argentina, Brasil y Hungría. Y el Regional “Entre Fronteras”, también con diez cortometrajes seleccionados, de Santa Catarina (Brasil), Chaco, Curuguaty (Paraguay) y Misiones, entre otros.

El Festival latirá en once salas de la provincia

“La riqueza de esta 14ta Edición invita a disfrutar. Llegaron cortometrajes muy buenos de varios países y se podrán ver, además, una cantidad de largometrajes impresionantes. Además el Festival no sucede sólo en Oberá, sino que habrá once salas en toda la provincia; once puntos en la provincia, y además la Sala Leonardo Favio de Ituzaingó, Corrientes, en las que se estará viendo el Festival y la gente podrá votar los cortometrajes que les guste”, resaltó Monsú.

Algunas de ellas son Posadas, Montecarlo, El Soberbio, Leandro N. Alem, Eldorado, Puerto Rico y Esperanza, entre otras salas.

El coordinador del IAAviM destacó también el espacio de encuentro y construcción que desde hace años posibilita el Festival. En este marco, el 11 de julio, de 9 a 18.00, en la Casa del Bicentenario de Oberá, tendrá lugar el 5to Foro de Políticas Públicas Audiovisuales, convocando a los trabajadores vinculados al sector para analizar y consensuar los ejes de trabajo del IAAviM para los próximos dos años.

El decano de la Facultad de Artes y Diseño definió al Festival como un “lugar que permite y facilita el encuentro de realizadores, artistas y trabajadores audiovisuales. Desde la Facultad es una oportunidad para la continuidad de la enseñanza de nuestros estudiantes y la capacitación constante de nuestros docentes”.

El Oberá en Cortos ya es una marca registrada

El decano Kislo señaló la importancia de Oberá en Cortos en relación a la política de internacionalización de la educación que lleva adelante la UNaM. “Recientemente los estudiantes de la Tecnicatura de Medios Audiovisuales y Fotografía participaron del Festival FAM -Florianópolis Audiovisual Mercosul, y para los días del Festival en Oberá, vendrán como parte de un intercambio, alumnos brasileños a nuestra ciudad”.

“Oberá en Cortos ya es una marca registrada, y no dudamos del éxito de esta nueva edición”, afirmó Mikitiuk, al tiempo que destacó a Oberá como un polo cultural de la provincia.

El realizador Gastón Gularte, en representación de la Red de Realizadores de Misiones, ratificó el acompañamiento del sector audiovisual a una nueva edición del Festival. Celebró, además, la continuidad y coherencia del espacio, haciendo posible el encuentro entre productoras de la provincia, la región y otros países.

Monsú agradeció al gobernador Hugo Passalacqua por apoyar la realización del Festival y apostar al fortalecimiento del sector. Asimismo, y mencionó el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).



Actividades

El martes 11 a partir de las 20.00 en la Sala Ar del Cine Teatro Oberá se realizará el acto de apertura y el homenaje al realizador misionero, Humberto Carrizo, y a las 21.00 se proyectará Le Blu.

Para miércoles las actividades comenzarán a las 10.00 con la Muestra Cine Joven. A las 14.00 será el turno de la Muestra Cinema Gaucho, y a las 16.00 la de Cine.Ar con la proyección de “El Candidato”, una co-producción argentino-uruguaya del actor y director Daniel Hendler, y protagonizada por Matías De Paula, que estará presente para compartir una charla con el público presente.

A las 19.00 llega el Entre Fronteras con la proyección de los cortos Zulema, Arroz con Leche y 3 Retratos.

La competencia internacional tendrá lugar a las 20.00, y para cerrar la jornada, a las 21.00 se podrá ver Ejercicios de Memoria.

El jueves se inicia el Cine Joven con un compendio de cortos realizado por los chicos a partir de las 10.00. A las 15.00 se presenta Cine Infantil; a las 16.00, la Muestra DAC presenta la película Sur, de Fernando “Pino” Solanas; de 19.00 a 20.00, se realizará la segunda parte de la competencia Entre Fronteras, siguiendo con la competencia Internacional y para finalizar, a las 21.00 se verá Esteros, de Papu Curotto.

En tanto el viernes, el Cine Joven se mantiene a de 10.00 a 12.00; a las 15.00 el Cine Infantil, y a las 16.00, la presentación de Cine Nórdico con la película El abuelo que saltó por la ventana.

La tercera y última parte de la competencia Entre Fronteras tendrá lugar de 19.00 a 20.00, seguido de la competencia internacional, y el cierre será con Damiana.

Cierre con el filme “El invierno”, con un misionero como protagonista

El sábado las actividades comenzarán a las 15.00 con Cine Infantil, seguido de la Muestra Sur de Brasil.

Y a las 20.00 se darán a conocer los cortometrajes ganadores de esta 14ta Edición del Festival Oberá en Cortos. Acto seguido proyectarán la película El Invierno, con Adrián Salguero, como protagonista.

Es importante destacar que en el marco del Festival, el INCAA instalará una mesa del Registro Público de la Actividad Cinematográfica Audiovisual (RPACA) para orientar a la gente relacionada con el audiovisual como tiene que hacer para inscribir su actividad. Este año Oberá en Cortos ofrece una Jornada de Inscripción y Capacitación del RPACA.



Dos Carpas en la plaza San Martín

En la plaza San Martín se instalarán dos carpas denominadas Entre Fronteras y Microcine, que cuentan con agenda propia. En el Microcine la programación estará configurada de la siguiente manera: el miércoles de 16.00 a 18.00 se realizará la Muestra del Festival Play y luego la de Cine Francés.

El jueves a las 10.00 habrá una clase masgistral sobre “Cómo presentar proyectos de animación”, que brindará el prestigioso director Juan Pablo Zaramella, y a las 16.00, la charla Audiovisual y Universidad, seguida por la muestra Sudeste Asiático.

El viernes, a las 16.00, Alejandro Fernando Mouján dará una charla con el público presente, y a su término se realizará la Muestra Guaraní, con la película Tava, de Ariel Ortega.

Más adelante, a las 18.00 se proyectará El Encuentro, de Pablo Deltin, y Colonos de La Flor, de Florencia Bohtlingk.

Para el sábado a las 14.00 está prevista la muestra de las competencias desde las 14.00 y a las 18.00, la Muestra de la Bienal de Imagen en Movimiento.



Carpa Entre Fronteras

El espacio Entre Fronteras comenzará sus actividades el miércoles a las 10.00, con una mesa redonda sobre la situación del sector audiovisual en Paraguay, seguida de una charla técnica denominada “Mercados internacionales para televisión y contenidos audiovisuales programada para las 14.00.

Otra mesa redonda se hará a las 16 para dialogar sobre Coproducir en la Triple Frontera, y a las 18.00, llega el turno de la periodista, Lara Schwitters que presentará su libro sobre rock “Canciones Con Historia”.

El jueves la agenda se inicia a las 14.00, con la charla Registros Públicos de la Actividad, a cargo de la Gerencia de Fiscalización del INCAA y la dirección de Registro Provincial del Audiovisual.

El cierre contará con la presentación de otro libro: La producción Audiovisual y su respaldo jurídico, del abogado Julio Raffo.

En tanto el viernes a las 10.00, se desarrollará la Mesa de Políticas Públicas de Integración regional, y a las 18.00 llega el turno de Cinetosis, a cargo de Marcel Czombos y Pablo Almirón.

Este espacio concluirá las actividades el sábado con una mesa abierta sobre Cine y Género, desde las 16.00.

Talleres en la Facultad de Artes

Los talleres tendrán su propio cronograma y dinámica de trabajo en la Facultad de Arte y Diseño de Oberá. El de Seguimiento de proyectos de animación, a cargo del realizador Juan Pablo Zaramella se hará miércoles, jueves y viernes de 14.00 a 17.00.

En los mismos días y horarios se realizará Arte, Arte ¡Arte!, de María Onis, Diseño sonoro, de Marcos Zoppi y Escritura de Proyectos Documentales, de la mano del documentalista, Héctor Jaquet.

El sonidista Marcos Zoppi, estará a cargo del taller de perfeccionamiento Diseño Sonoro del miércoles 12 al viernes 14 de julio.

Un poco más intensivo será la propuesta de Claudio De Gasperi: Guión para series de ficción de Tv, los mismos días, pero de 14.00 hasta las 18.30.

Por supuesto que en el Festival no faltará en las noches la música en vivo con Ronda, liderada por la cantante Mariana Méndez Caldeira, que estará en la apertura, el miércoles, Maxi Juañuk, Programa Late; el jueves el Profesor Corbata – Embitados, el viernes, Guazuncho-Almohada, y el sábado estará Gastón López Canción y Sampurete, de la mano del sampedrino, Cayo Cristaldo.

Artículo visitado 3 veces, 3 visitas hoy