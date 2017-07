Diputada Duarte: Hay una evidente falta de imparcialidad en el juicio a Victoria Aguirre

“Lo que se cuestiona acá es la falta de imparcialidad del Tribunal. Claramente, hasta ahora, la que dirigió el juicio fue la Fiscal -Stella Maris Salguero de Alarcón- y no el Tribunal. Pareciera que esta mujer tiene en el juicio, una sola imputada, que es Victoria Aguirre, y no dos que son Aguirre y Rolando Lovera”, afirmó la diputada provincial Myriam Duarte, respecto a la suspensión del controvertido juicio por la muerte de la niña, Selene Aguirre, donde están siendo juzgados Victoria Aguirre, y su ex pareja, Lovera.

Este martes 4 de julio, el abogado defensor de Aguirre, Roberto Bondar, recusó al Tribunal Penal 1 de Oberá por “falta de imparcialidad”, denunciando así la desigualdad de trato proporcionado a los abogados, testigos y a los mismos acusados por parte del Tribunal y de la cuestionada Fiscal, “que hostigó y acosó a Victoria durante su testimonio”, según denuncia el Colectivo de Mujeres contra la Violencia de Género, veedoras de este juicio.

Una víctima más de un espiral de violencia

La diputada Duarte sigue de cerca este juicio, preocupada por la falta de perspectiva de género del sistema judicial en general, y de este Tribunal en particular, en consonancia con la voz de alerta emitida en el mismo sentido por distintas organizaciones feministas, y la Mesa por la Absolución de Victoria Aguirre, un colectivo conformado por sectores de la sociedad que buscan la absolución de la joven, porque entienden que es una víctima más de esta situación, al haber estado cautiva y sometida a maltratos físicos y psicológico, al igual que su hija, que terminó muerta en manos de su entonces pareja, Rolando Lovera.

Estas organizaciones entienden que quedó demostrado que tanto el Tribunal, integrado por Lilia Avendaño, José Pablo Rivero y Francisco Aguirre, como la fiscal, Stella Maris Salguero de Alarcón, carecen de perspectiva de género para abordar este caso y manifiestan tratos parciales hacia los imputados: desfavorable hacia Victoria Aguirre, y favorable hacia Lovera, a quien la madre sindicó como el responsable de la muerte de su hija

La Fiscal descalificó el testimonio del psiquiatra

La legisladora también denunció la censura que sufrió el perito psiquiatra Oscar Krimer, quien afirmó que Victoria era víctima de violencia; pero no pudo explayarse porque fue interrumpido en varias oportunidades, no sólo por el abogado defensor de Lovera

-Martín Moreira, algo entendible porque es su abogado defensor-, sino también por la Fiscal Salguero que actuó en clara consonancia con el abogado defensor de Lovera, según denunciaron, evidenciando una intención de descalificarlo e, incluso, enredarlo en sus declaraciones.

A Oscar Krimer “le interrumpían todo el tiempo y llegó un momento en que tenía que responder con monosílabos. Cuando se lo presenta como testigo, la defensa de Lovera y la Fiscal dicen que el informe no constituye como pericia, sino como informe, por lo tanto se cuestionó un instrumento inexistente”, explicó Duarte.

En ese sentido, agregó que la Fiscal “descalificó su testimonio; decía cosas como “no quiero que me diga esto, sino que me conteste esta otra cosa”. El doctor Krimer no pudo hablar de la entrevista que tuvo con Victoria Aguirre que era para lo que estaba ahí. Era testigo a partir de esa entrevista profesional y no por otra cosa”, explicó la diputada.

Reacción desmedida y virulenta

Duarte recordó otro hecho entendido como evidente falta de imparcialidad: “Cuando preguntan a otro testigo, perito de las cámaras de la arenera -donde estiman que murió Selene- si la nena pudo haber muerto en la secuencia donde se ve a Lovera entrando a una habitación con la criatura, si ese pudo ser el momento de la muerte, la reacción desmedida de la Fiscal fue de una manera tan virulenta que nuevamente llamó la atención de todos, evidenciando su parcialidad, casi la misma del Tribunal, que por un lado no le permitió conjeturas ni especulaciones a la defensa de Victoria; pero si le admitían todo tipo de comentarios a la defensa de Lovera. Esa falta de imparcialidad fue evidente”, dice la diputada Duarte.

Pero hay más detalles: “Después de la intervención de Oscar Krimer, hay un cuarto intermedio y una radio de Oberá entrevista a la Fscal, que se burla, al aire, del psiquiatra”.

Con estos elementos, el abogado defensor de Victoria Aguirre recusó al Tribunal y el juicio quedó suspendido hasta tanto un Tribunal independiente resuelva este incidente judicial.

Absolución para Victoria

Desde la Mesa que pide la Absolución Para Victoria también dieron cuenta de la falta de imparcialidad del Tribunal y la Fiscal, al difundir los testimonios de dos referentes en estos temas: el abogado Pablo Fiscarelli, del Consejo Nacional de Mujeres; y la ex magistrada Mirta López González, del Observatorio de Prácticas Penales de la Asociación Pensamiento Penal.

El abogado Fiscarelli, del Consejo Nacional de Mujeres, asistió la primera jornada del debate oral, y señaló en una entrevista que el Tribunal no ponía limitaciones a la Fiscal Salguero, o al abogado Moreira y, sin embargo, sí lo hacía con el defensor Bondar. Fiscarelli también enfatizó sobre la falta de perspectiva de género de los funcionarios judiciales, y lamentó que estuvieran atravesados por “el modelo machista y patriarcal”, dijo.

Por su parte, la ex magistrada Mirta López González, del Observatorio de Prácticas Penales de la Asociación Pensamiento Penal, que vino de Buenos Aires a observar el juicio, sostuvo que al debate oral le faltaba “ordenamiento”, y que esa responsabilidad le cabe al Tribunal

-ahora recusado- que no la pudo cumplir. “Cuando un testigo habla, hay que dejarlo hablar”, indicó López al referirse a las oportunidades en que no dejaron terminar la frase a algunos de los testigos. “La falta de ordenamiento desorienta a la persona que está declarando”, enfatizó.

