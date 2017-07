Oberá en Cortos 2017: Veinte obras competirán en Certámenes Internacional y Entre Fronteras

Papu Curotto, correntino, egresado de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido en la Uba, fundó Hain Cine, junto a Andi Nachón y Santiago Podestá. En este marco desarrolló “Esteros”, el proyecto con el que ganó el Concurso Raymundo Gleyzer de Desarrollo de Proyectos organizado por el Incaa, y luego participó del Curso de Desarrollo de Proyectos Cinematográficos Iberoamericanos del Programa Ibermedia y la Fundación Carolina.

En 2015, dirigió “Esteros”, su primer largometraje que obtuvo el Premio Especial del Jurado y del Público en el Festival de Cinema de Gramado (Brasil) y Mejor montaje en el Festival de las Tres fronteras. También participó de los Festivales Asterisco festival de cine LGBTIQ (Argentina), Marais (París) y Hong Kong Gay and Lesbian Film Festival (China).



Entre Fronteras

Mientras que la decisión del Certamen Entre Fronteras, el jurado lo conforman Ariel Ortega, director mbya guaraní, de Tamanduá, localidad de 25 de Mayo, premiado y reconocido en el exterior. Actualmente reside en la comunidad Alvorecer, de Sao Miguel das Missoes, Río Grande Do Sul, Brasil. Tiene seis producciones y obtuvo reconocimientos en París, Nueva York, España y Buenos Aires. Algunas de sus películas son “El destierro guaraní”, “Bicicletas de Nhanderu” y “Tava” (Casa de piedra).

Hebe Duarte, actriz paraguaya, de la excelente película argentina “Las acacias”, dirigida por Pablo Giorgelli, que ganó el premio de la Cámara de Oro en Cannes 2011 a la mejor ópera prima; en el 2015, participó en la película paraguaya “La Chiperita”, el cortometraje “Princesas”, de la directora argentina Natural Arpajou y “Guaraní”, la coproducción paraguayo-argentina dirigida por Luis Zorraquín.

Carlos Trilnick, docente y director de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, Fadu-UBA, como artista especializado en fotografía participó en numerosas exposiciones individuales y colectivas en museos, festivales y bienales en diferentes varios países. Participó del The Neri Bloomfield Academy of Design and Education de Haifa, Israel, en la Carrera de Especialización en Educación, Imágenes y Medios en Flacso y en el posgrado de Formación Docente y Educación del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI en Madrid, España.

La brasileña, Marilha Naccari, es profesora del curso de Cinema da Unisul y directora de programación del Festival Florianópolis Audiovisual Mercosur (FAM).