Un jóven resultó con una herida de arma de fuego tras una discusión en Oberá

Yonathan C. (26), denunció en la seccional Tercera, que el viernes en horas de la noche se acercó al domicilio de su cuñada, en el Barrio San José de la ciudad de Oberá, y observó a su novia con otro hombre; a quien identificó como Enrique O., al pedirle explicaciones recibió como respuesta un disparo en la pierna izquierda, efectuado presumiblemente con un revólver calibre 22.

En la denuncia el hombre indicó que en ese mismo momento su novia Patricia C.(20) junto a la hermana Angela C. (29), le arrojaron ladrillos ocasionandole lesiones en la cabeza.

El denunciante llegó por medios propios hasta el Hospital Samic de esta ciudad donde fue atendido y se determinó que tenía una lesión de arma de fuego en la pierna izquierda, con orificio de entrada y salida.

En el marco de la investigación, ayer en horas de la tarde, la seccional Quinta realizó un allanamiento en el domicilio de Enrique O., en el barrio San José, donde secuestró 17 cartuchos calibre 22, y 04 vainas servidas del mismo calibre. En averiguación del hecho fueron detenidas las hermanas Patricia y angela C.

La policía trabaja para lograr la detención del presunto autor del ilícito. Interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá.

