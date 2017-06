A partir de hoy juzgarán a Victoria Aguirre y Rolando Lovera en Oberá

Comenzará hoy el juicio oral y público por el homicidio de la pequeña Selene, en medio de una gran expectativa por las circunstancias que rodearon el caso y el clamor de organismos y entidades de género que insisten con la inocencia de la madre de la víctima.

El 29 de enero del 2015 la criatura llegó sin vida a la guardia del hospital Samic de esta localidad. Desde entonces, están detenidos su madre, Victoria Aguirre (23), y quien entonces era su pareja, Rolando Lovera (31).

En consecuencia, agotada la instrucción y una serie de recursos interpuestos por las respectivas defensas, a casi dos años y medio del hecho, a partir de hoy los acusados serán juzgados por el Tribunal Penal Uno.

Aguirre está acusada de homicidio calificado por el vínculo y Lovera llegará al banquillo bajo el cargo de homicidio simple.

La primera jornada comenzará a las 8.30 y se presume que todo el debate será a sala llena, puesto que además de familiares y allegados de la víctima y los imputados, se aguarda la presencia de referentes de diferentes organizaciones.

En esta ocasión, el Tribunal será presidido por la jueza Lilia Avendaño, secundada por sus pares Francisco Aguirre y José Pablo Rivero. La fiscal Estela Salguero de Alarcón estará a cargo del Ministerio Público.

Para hoy está prevista la lectura de los hechos, tras lo cual los acusados podrán prestar declaración. En tanto, desde el lunes y hasta el próximo jueves, declararán los 34 testigos citados.

Pericia clave

Entre las diligencias previas, el último lunes las partes analizaron un video de la autopsia y el respectivo informe médico que detalla las lesiones sufridas por la víctima.

Según el expediente, Selene recibió un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó un derrame y un paro cardiorrespiratorio.

A fines de mayo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso presentado por la defensa de Lovera y propició la fijación de la fecha de juicio, instancia varias veces reclamada por la familia de Aguirre.

Al momento de su deceso, Selene tenía 2 años y 2 meses de vida. La pequeña padecía calcificación en el cerebelo, lo que le provocó un retraso madurativo.

Previamente, la Justicia desestimó la excarcelación de la madre, ya que en su primera declaración -cuando llegó al hospital Samic con el cuerpo sin vida de su hija- manifestó que Selene había sufrido un accidente doméstico. Dijo que la computadora se le cayó encima.

Luego rectificó sus dichos argumentando que su ex había golpeado a la nena y que la amenazó para que diga que fue un accidente.

Desde un primer momento, los profesionales del hospital dudaron de la versión de la progenitora, dieron aviso a la Policía y la mujer quedó detenida por orden del juzgado de instrucción en turno. Por la tarde fue apresado el padrastro.

“Él la golpeó y la mató”

En una entrevista exclusiva con este medio la semana pasada, Victoria Aguirre relató que el día de la muerte de la niña le dijo a Lovera que “Selene no respiraba, que nos lleve al hospital, le rogué y me amenazó; me dijo que diga que convulsionó y cayó, eso dije por miedo, después, esposada y en el funeral de mi beba, mi mamá me cuenta que Selene tenía un golpe en la cabeza, una hemorragia interna”.

“Él la golpeó y la mató y me dejó una herida que nunca va a cerrar”, insistió.

La mujer también expresó que la muerte de su nena fue la consecuencia de una violencia que fue aumentado a medida que la relación avanzaba. “Lo que pasó los últimos tres días, 27, 28 y 29 de enero fue un horror, él le quemó a mi hija, no sé cómo lo hizo, pero tenía la manito quemada, le pedí que me deje llevarla al hospital”.

Esa primera vez la beba fue atendida y le asistieron con suero. “Yo estaba nerviosa porque él tenía un cuchillo escondido, amenazó a la doctora, mi beba tenía moretones, pero nadie hizo nada y nos dejaron ir con él otra vez”, relató entre lágrimas.

Carta abierta de Victoria Aguirre

Un Depósito

Hoy me siento como un depósito donde, en una cajita, he guardado todas las ganas de reír, disfrutar, la alegría y el gozo de vivir.

Hace dos años y cinco meses que me han cambiado de ser una persona que brillaba a una persona sin Luz…

Hace ya mucho tiempo que un “Monstruo” se cruzó por mi camino y me sacó lo que Dios me regaló, Selene, mi Hija. Ella era la luz de mi vivir, el motor e impulso a seguir…

Siempre fui una persona alegre y sociable. Mis padres me dieron los mejores consejos y la educación. Me enseñaron a ser honesta y responsable… Como mujer siempre quise superarme y dar lo mejor de mi en TODO.

Cuando Selene llegó a mi vida yo no me la esperaba… Pero me dije a mi “Dios me eligió para ser la madre de esa Niña preciosa.”

Así me esmeré en ser la mejor mamá para ella… Nunca pensé que sería tan lindo. Con ella aprendí a ser mujer, a ser mamá, amiga, compañera… Estudié, trabajé y luché por su futuro… Con ella se me pasaba el dolor, la tristeza, las ganas de llorar. Tan sólo bastaba verla y sentir sus pequeñas y suaves manos en mi rostro o tan sólo ver su sonrisa… Los momentos que pasé con Sele, cada minuto a su lado, eran muy valiosos y Felices… Esos recuerdos y el saber que hice de todo para que ella esté bien me dan la Fuerza para que hoy pueda luchar por su Justicia…

El pensar que un Monstruo ME ROBÓ LO QUE MÁS AMÉ EN ESTA VIDA, me llena de Ira, Terror, dolor.

Hoy quiero que se haga Justicia… Que ese MONSTRUO pague por lo que nos hizo, así como tuvo el coraje de hacernos tanto daño, que tenga el coraje de confesar lo que nos hizo.

Le pido a Dios que toque el corazón de los Jueces y la Fiscal y que me de la oportunidad de apagar aunque sea un poco este dolor y poder estar con mis padres y familia, ellos son mi refugio y por quien hoy sigo luchando…

El pensar que ellos, mi familia, y todas las personas que me dan su apoyo desde afuera, me digo todos los días “seguí adelante, no bajes los brazos…”.

Tengo mucho miedo de volverlo a ver a ese H.D.P. Es un monstrUo, lo aborrezco y quiero que pague por lastimarle a mi Princesa. No lo quiero tener cerca, sólo quiero que esta ODISEA se termine rápido…

Sólo deseo otra oportunidad de volver a empezar junto a mis seres queridos… y que Selene, mi Princesa, descanse en paz.

Hoy que ya estoy en la cuenta regresiva a la verdad siento ansias porque veo una luz que se abre hacia mi libertad y el reencuentro con mi familia.

Vicki