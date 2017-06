Los héroes de Malvinas tomaran PAMI de Oberá

Organizaciones de excombatientes, Nucleados a la Confederación Nacional de Héroes de Malvinas, quienes presentaron este jueves una acción de amparo solicitando el inmediato restablecimiento de las prestaciones médicas en el marco del “Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra” que, desde comienzos del año 2016, se encuentra virtualmente suspendido.

Se ha resuelto en asamblea nivel país TOMAR las delegaciones del PAMI el Miércoles 28 a las 10 de la mañana en búsquedas de respuestas a nuestra salud.

Preocupa las bajas llegando a ser de 10 por mes y a la fecha suman 61 bajas de veteranos, entre ellos un caso insólito que se dio en el chaco, que lo llevaron a diferentes clínicas descompensado y falleció en su auto debido a la gran problemática entre el PAMI y las Clínicas Prestadoras.

Los consejos en nuestra Ciudad de Obera es que en el Hospital SAMID atienden a veteranos, y si yo lo pude comprobar que la atención es buena, pero con la sorpresa es que son los mismos médicos o especialistas que fuera de allí no te atienden pero cobran.

El “Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra” se creó mediante Resolución 191/05, del 11 de febrero de 2005 y se halla destinado a “satisfacer la demanda de atención médica y odontológica de los afiliados veteranos de guerra y de su grupo familiar”.

Esta prestación Nacional, que nos fue asignado hace 20 años aproximados y rondábamos la edad de los 40, pese a los 10 años de abandono sin asistencia en salud medico asistencial del grupo familiar y contención Psicológico, luego de haber padecidos lo atroz de la guerra, y haber residido tan mala alimentación y luego sufrimos el engorde en los batallones para devolvernos a lo cotidiano de nuestras ciudades y pueblos, ha sido devastador y dejo muchas secuelas, así que el PAMI vino a ser una solución para la salud de un sobreviviente de Malvinas luego de los años, los reclamos nuestros se desbordaban de los escritorios de los ejecutivos, ¿Por qué, por ser jóvenes que utilizarían prótesis, dentaduras, y aparatos para personas ancianas, fueron los primeros problemas, y a su vez con hijos pequeños, o adolecentes, que requieren especialidades de pediatrías y sanidad acorde a su juventud en un sistema contemplado para generaciones muy maduras, en las provincia de nuestra argentina, y me reusó a llamarlo el interior, porque todos somos Argentina, el PAMI emite cheques a doquier, clínicas y especialistas, afiliados al PAMI, en todas las especialidades.

Así es como se inicia un problema, el veterano concurre a las clínicas que la UGL Obera le orienta como atención sanitaria, y se encuentra con dos tipos de respuestas, PAMIVETERANOS NO ATENDEMOS, esa es la primera, y esta teda tiempo a una sonrisa por lo menos, SI ATENDEMOS, que especialidad TRAUMATOLOGO, a no ese doctor no atiende VETERANOS, para lo cual yo tuve que presentar un recurso de amparo, movilizar a los directivos y reunirnos con los directivos de varias clínicas.

Obviamente con planillas de los pagos realizados los últimos depósitos, que si los pasan a cobrar en término, y al parecer las clínicas alquilan a especialistas, como prestadores, pero no les pagan por nuestra atención, obvio quien después de tantos años de estudios, quien quiere perder.

Un médico, un profesional de la salud, con estos mal tratos va perdiendo la razón de su juramento, de honor de preciar la vida por toda razón.

Así que este juego, de despilfarro de dinero, que nos descuentan, quien se queda que destino lleva, que paciencia tenemos que tener, somos guerreros y lo tenemos que pelear, porque es nuestro dinero lo debitan y pretendemos mejorar nuestra salud, o por lo menos controlar nuestra calidad de vida, hoy con 55 años con problemas coronarios, colesterol, diabetes, cáncer, diálisis, perdidas tempranas de dientes, y con familias de hijos jóvenes que necesitan mayor asistencia y otras especialidades.

TOMAREMOS LAS DELEGACIONES O UGL como muestra de estar cansados, agotados del mal gusto que nos hacen pasar cada vez que buscamos sanar nuestro malestar en una clínica.

En Malvinas perdimos muchos, pero también ganamos muchos, una hermandad y fuerza de voluntad para lograr nuestras conquistas, esta lucha es una más y la ganaremos.

