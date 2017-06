Los pendientes de la 9ª fecha se juegan el domingo

Este domingo 25 de junio se juegan los partidos que quedaron pendientes de la 9ª fecha del Apertura 2017 “César Cardozo”. Además, se juega el partido de 11ª fecha entre River de Villa Bonita y Atlético Oberá. Buscando ponerse al día para poder continuar con las últimas dos fechas de la clasificación.

En el Parque General San Martín, Atlético Campo Grande recibe a Atlético Iguazú. En tanto, en el Complejo Deportivo de 25 de Mayo, San Martín será local ante Atlético Campo Viera.

Uno de los partidos destacados será el de Atlético Alem recibiendo a Ex Alumnos 185. Ambos tienen posibilidades de seguir escalando y vienen de ganar en la fecha anterior. El partido se jugará en cancha de Atlético Iguazú. En tanto, el puntero Racing recibirá a Mojomi de Santa Rita en el estadio Juan Pratz Rivas. Los de Villa Svea recuperaron la primera posición y piensan conservarla, pero enfrentan a un equipo que aunque no pelea los primeros puestos, aún no ha sido derrotado.

Además, este domingo se juega uno de los partidos pendientes de la 11ª fecha. El cruce entre Atlético River y Atlético Oberá es otro de los destacados de este fin de semana y se juega en el estadio Juan Adelino Juristch de Villa Bonita.

Lo que queda

Aún queda pendiente de resolución a través del Tribunal de Disciplina, el partido entre Racing y Atlético Campo Viera. Por otro lado, el miércoles 28, se jugará el otro pendiente de la 11ª fecha: Olimpia/San Antonio vs Mojomi, con horario invertido, a las 13.30 hs la Primera División y a las 15.30 hs la Cuarta.

Programación Pendientes 9ª fecha. 25/06.

Local Visitante Estadio 4ª 1ª Atl Campo Grande Atlético Iguazú Pque. Gral. S. Martín 13.30 15.30 San Martín Atl Campo Viera Compl. 25 de Mayo 13.30 15.30 Atlético Alem Ex Alumnos 185 Atl. Iguazú (LN Alem) 13.30 15.30 Racing Mojomi Juan Pratz Rivas 13.30 15.30 Libre: Olimpia/San Antonio

Programación Pendientes 11ª fecha

Local Visitante Estadio 4ª 1ª Atl River (25/06) Atlético Oberá Juan Adelino Juristch 13.30 15.30 Olimpia/SA (28/06) Mojomi Juan G. Cáceres 15.30 13.30

