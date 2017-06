Ajedrez Escolar-Comunitario 2017

El jueves 22 de junio se realizo en el complejo polideportivo de Oberá la instancia local de los juegos escolares- comunitarios en Ajedrez. Participaron cerca de 100 chicos en categoría sub 14 y sub 16 tanto en varones y mujeres con la fiscalización del club Ajedrez Oberá y los alumnos del profesorado en Matemática del Instituto Saavedra y con la colaboración de Dirección de Deportes.

Los clasificados a la instancia zonal son:

Sub 14 mujeres:

Daniela Gomes del C.E.P. N°18, Rocío Gomez del Concordia, Marcela Ivo de la Normal N°4, Florencia Morales de Inst. San Juan Pablo II, Marina Pereira de la Normal N°4, Sol Ramírez de Inst. San Juan Pablo II.

Sub 14 varones:

Bernardo Torres del Concordia, Lautaro Fernández de la Normal N°4, Braian Orczuk de Inst. San Juan Pablo II, De Borba Eduardo de Esc N°395, Szaban Meza Gonzalo Inst. San Juan Pablo II, Ismael Cantero Esc N°395.

Sub 16 mujeres:

Rosmery Wogel del C.E.P. N°18, Melany Nuñez de Concordia, Ivanir Francoes Inst. Herman Gmeiner, Aldana Ramirez de Inst. Herman Gmeiner, Maira Jung Inst. Herman Gmeiner, Chiara Hedieger de Concordia.

Sub 16 varones:

Jorge Pinto de E.P.E.T. N°3, Gonzalo Pinto de E.P.E.T. N°3, Juan Roman Galeano del Inst. San Juan Pablo II, Gonzalo Pereira Gonzalo de Inst. Herman Gmeiner, Mauricio Olivera de la Normal N°4, Dante Ocampo del C.E.P. N°18.

