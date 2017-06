No le costó al celeste

Con una contundente goleada sobre Cataratas Básket, OTC arrancó de la mejor manera su participación en los playoffs del torneo Apertura de la Liga Provincial de Básquet, que se pusieron el marcha el lunes por la noche en la Capital del Monte.

El resultado final fue 68 a 48 para los locales, que tuvieron un gran gesto de caballerosidad deportiva al esperar a su rival aproximadamente 40 minutos más del tiempo estipulado para el inicio del partido. Es que los de Iguazú argumentaron haber sufrido inconvenientes en el viaje hasta Oberá que no le permitieron llegar a la hora que estaba programado el inicio del encuentro (21.30).

Luego de la espera, la diferencia entre un equipo y otro quedó plasmada dentro de cancha. El Celeste se encargó de marcar diferencias desde el arranque y el primer parcial terminó 23-9 a su favor.

OTC no le permitió nunca entrar en ritmo a Cataratas, que sintió el hecho de casi no haber podido entrar en calor. El marcador para ir al descanso largo fue 42-15 a favor de los locales. Con la victoria para los obereños prácticamente sentenciada, la segunda mitad se jugó con la misma sintonía.

El elenco local se floreó y por momentos llegó a estirar su ventaja hasta por 30 puntos, pero luego se relajó y permitió que Cataratas pueda descontar a 20 el marcador final (68-48). De esta manera el equipo que ocupó la segunda ubicación de la zona Sur se puso 1-0 en una serie que mañana tendrá su segunda función en Puerto Iguazú.

Anoche, Tokio, el mejor de la fase regular, jugaba en Posadas el primer partido de la serie ante Papel Misionero, en un mano a mano que continuará el viernes en Capioví.

Además, Tirica, líder del Norte, se presentaba como local ante Aemo, mientras que en la restante llave Siglo XXI recibía a Mitre.

